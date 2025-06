A causa animal não tem preço

Vivemos em um mundo onde o individualismo muitas vezes prevalece, porém , é admirável ver um grupo de pessoas dedicadas à construção de um mundo solidário e humanizado para animais humanos e não humanos.

No estado do Ceará, temos testemunhado avanços significativos na luta por uma vida digna para os pets, pois estamos muito longe de defender e garantir dignidade para animais de grande porte , silvestres, marinhos e exóticos. No entanto, é justo e importante reconhecer o trabalho incansável de um exército composto em sua maioria por mulheres, que abrem mão de suas vidas e até de pequenos luxos pessoais para resgatar , cuidar, acolher e defender os animais.

Essas mulheres, conhecidas como “protetoras dos animais ”, demonstram uma capacidade extraordinária de mobilização e elas não tem noção de sua força, muitas vezes são usadas como massa de manobras. Ao longo dos anos, percebi que essas protetoras não fazem distinção entre animais de raça e os sem raça definidas , tratando todos com igualdade e dedicação.

Aprendi que os animais não são propriedades e não devem ser usados para satisfazer os desejos humanos e que estão aqui vivendo em um planeta que também são deles, mas que lhes é negado.

Atualmente, a causa animal ganhou destaque nas agendas políticas, com promessas eleitorais e programas sendo elaborados por candidatos. No entanto, muitas vezes, essas promessas não se concretizam devido à falta de recursos ou falta de vontade política de quem governa.

Apesar dos desafios, há avanços notáveis, como a criação de coordenadorias de proteção animal em diversas cidades. Mas, ainda há muito a ser feito, como a ampliação dos serviços veterinários e a implementação de políticas mais abrangentes. É encorajador ver jovens e amantes dos animais ocupando posições de destaque, trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos animais. A gestão das coordenadorias e secretarias de proteção animal deve priorizar o bem-estar dos animais, em especial os que vivem em situação de vulnerabilidade, e daqueles que os protegem.

Precisamos proteger quem protege, acolher quem acolher e cuidar de quem cuida. Afinal, animal não é coisa, a causa animal não tem dono e proteção animal não tem preço.

Toinha Rocha é advogada