Vale Gás: 24 mil tickets serão distribuídos em agosto para famílias de Fortaleza

Mais 24 mil famílias da Capital receberão tickets do Vale Gás Social entre os dias 2 e 26 de agosto. A entrega dos vouchers acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo da residência dos beneficiários aptos ao programa.

Para consultar o local exato da entrega, a população pode verificar na página da Central 156, informando o número do NIS ou CPF.

No momento da retirada do ticket, o beneficiário precisará apresentar documentos de RG, CPF, número do NIS e comprovante de endereço.

Nos casos em que o titular do benefício esteja hospitalizado, em situação de privação de liberdade ou tenha falecido, representantes com grau de parentesco poderão buscar o vale mediante apresentação de documentos que comprovem a situação.

A gerente da Célula de Benefícios da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Adriana Pereira, destaca a importância de manter o Cadastro Único atualizado para receber este e outros benefícios.

“O vale gás está sendo entregue às famílias em situação de vulnerabilidade e vem mudando o quadro social. Por isso, pedimos que fiquem atentos ao prazo de entrega e não deixem de receber o benefício”, destacou.

As famílias que receberão os vales gás são também beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará, do Programa Auxílio Brasil e têm renda individual igual ou inferior a R$ 155,50. Os jovens em situação de vulnerabilidade social, inscritos no Programa Superação, também devem receber.

Aqueles que já foram contempladas pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros (PAGB) não estão aptas a receber o Vale Gás Social.

