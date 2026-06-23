CNI entrega aos presidenciáveis propostas para a economia

Repetindo o que fizera nas eleições anteriores, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou aos pré-candidatos à presidência da República e ao Congresso Nacional um conjunto de propostas voltadas ao aumento da competitividade da economia brasileira, à expansão dos investimentos produtivos e à geração de empregos. Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado (Lula não compareceu) receberam do presidente da CNI uma agenda que a entidade da indústria considera essencial para a retomada da atividade econômica.

Para as eleições deste ano de 2026, a agenda da indústria está estruturada em torno da modernização do ambiente de negócios, fortalecimento da indústria, aumento da produtividade e consolidação da reforma tributária. Eis os pontos principais das propostas:

1. Visão Estratégica

A CNI defende que o crescimento sustentável do Brasil depende de uma indústria mais competitiva, inovadora e integrada às cadeias globais de valor. A entidade destaca que os principais concorrentes internacionais estão implementando políticas industriais focadas em Digitalização; Inteligência Artificial; Descarbonização; Segurança energética; Inovação tecnológica e Resiliência das cadeias produtivas.

Segundo a CNI, o Brasil precisa adotar estratégia semelhante para evitar perda de competitividade internacional.

2. Reforma Tributária e Competitividade

A agenda industrial considera prioritária a implementação eficiente da reforma tributária do consumo, especialmente do IBS e da CBS. Principais pontos defendidos:

Neutralidade tributária; Não cumulatividade plena; Ressarcimento rápido de créditos; Simplificação das obrigações acessórias; Redução do contencioso tributário; e Segurança jurídica para investimentos.

A indústria entende que a correta implementação da reforma poderá elevar a produtividade e reduzir significativamente o chamado “Custo Brasil”.

3. Política Industrial e Neoindustrialização

A CNI propõe uma política industrial moderna baseada em Eixos prioritários:

Transformação digital; Indústria 4.0; Inteligência Artificial; Automação; Biotecnologia; Economia verde; Descarbonização.

Objetivos: Elevar produtividade; Aumentar exportações; Atrair investimentos estrangeiros; Expandir pesquisa e desenvolvimento;* Fortalecer cadeias produtivas nacionais.

4. Infraestrutura e Logística

A infraestrutura continua sendo apontada como um dos maiores gargalos para o crescimento econômico. A CNI propõe:

Transportes: Expansão ferroviária; Modernização portuária; Ampliação de rodovias concedidas; Melhor integração multimodal.

Saneamento: Universalização dos serviços; Segurança regulatória para investidores.

Telecomunicações: Ampliação da conectividade; Expansão da infraestrutura digital.

Essas medidas têm como objetivo reduzir custos logísticos e aumentar a competitividade das exportações brasileiras.

5. Energia e Gás Natural

A energia é considerada fator crítico para a competitividade industrial. Principais propostas:

Energia Elétrica: Modernização do setor elétrico; Aumento da competição; Redução de subsídios cruzados; Menor custo para consumidores industriais.

Gás Natural: Ampliação da concorrência; Expansão da infraestrutura de transporte; Redução dos preços praticados no mercado nacional.

A indústria argumenta que os custos energéticos brasileiros permanecem acima dos observados em países concorrentes.

6. Inovação, Tecnologia e Pesquisa

A CNI defende ampliação dos investimentos em:

* Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Startups industriais; Centros tecnológicos; Universidades; Formação de pesquisadores.

Também propõe: Estímulo à propriedade intelectual; Fortalecimento do sistema nacional de inovação; Ampliação dos incentivos para inovação tecnológica.

7. Comércio Exterior

A entidade destaca que a economia brasileira ainda possui baixa integração internacional.

Principais medidas sugeridas: Ampliação de acordos comerciais; Redução de barreiras não tarifárias; Facilitação aduaneira; Digitalização dos processos de exportação; Fortalecimento do financiamento às exportações.

A CNI entende que o aumento das exportações industriais é essencial para o crescimento econômico de longo prazo.

8. Mercado de Trabalho e Educação

A agenda propõe:

Educação: Fortalecimento do ensino técnico; Modernização dos cursos de engenharia; Formação em tecnologia e inovação; Qualificação profissional contínua.

Relações Trabalhistas: Segurança jurídica; Simplificação regulatória; Atualização das normas para novas formas de trabalho; Redução da burocracia trabalhista.

Previdência e SST: Harmonização entre legislação previdenciária e trabalhista; Redução de conflitos regulatórios; Maior previsibilidade para empresas e trabalhadores.

9. Sustentabilidade e Economia Verde

A indústria reconhece a crescente importância da agenda ambiental.

As propostas incluem: Mercado regulado de carbono; Economia circular; Eficiência energética; Aproveitamento sustentável da biodiversidade; Segurança hídrica; Licenciamento ambiental mais eficiente.

O objetivo é combinar sustentabilidade ambiental com crescimento econômico.

10. Segurança Jurídica e Redução do Custo Brasil

A CNI identifica a insegurança jurídica como um dos principais obstáculos ao investimento.

As prioridades incluem: Estabilidade regulatória; Maior previsibilidade das decisões administrativas; Redução do contencioso judicial; Aperfeiçoamento das agências reguladoras; Simplificação burocrática.

Além disso, estudos recentes da entidade apontam que fatores como violência, insegurança logística e elevados custos operacionais continuam ampliando o Custo Brasil e reduzindo a competitividade empresarial.

Conclusão

As propostas da indústria para as eleições de 2026 convergem para cinco grandes objetivos:

1. Implementar plenamente a reforma tributária;

2. Reduzir o Custo Brasil;

3. Promover a neoindustrialização baseada em tecnologia e inovação;

4. Melhorar infraestrutura e energia;

5. Aumentar a inserção internacional da economia brasileira.