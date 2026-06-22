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Uber atualiza lista de carros aceitos nas categorias Comfort e Black; veja mudanças

Novas regras valem a partir de 11 de janeiro de 2027.

Escrito por Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 14:01 (Atualizado às 14:05)
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Legenda: Segundo a Uber, os veículos da lista foram determinados com base nos aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens.
Foto: Shutterstock / Joa Souza

A Uber anunciou uma atualização nas regras para veículos das categorias Black e Comfort.  A partir de 11 janeiro de 2027, novos modelos serão adicionados à lista de carros não aceitos, assim como começa a valer a mudança na idade limite dos veículos. 

Segundo a empresa, os veículos da nova lista foram determinados com base nos aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nessas categorias.

Uber Black

Para a categoria Uber Black, haverá mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito de alguns modelos quanto na lista de veículos que não serão mais aceitos.

Essa mudança valerá para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Brasília, Salvador, Campinas, Florianópolis, Vitória, Fortaleza, e Goiânia. 

A plataforma também informou que, além de atender os modelos e ano de fabricação indicados, os veículos da categoria Uber Black devem ter:

  • Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco

A Uber também divulgou que para ser motorista Black, os profissionais devem:

  • Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Flash Moto e Uber Taxi
  • Ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85

Uber Confort

Já na categoria Uber Comfort, a mudança no ano mínimo de fabricação atinge todos os atuais veículos aceitos, além da alteração da lista de veículos que não serão mais aceitos. A nova regra valerá para 62 cidades brasileiras

Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem, conforme a Uber:

  • Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi)
  • Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades. 

VEJA A NOVA TABELA DE ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO PARA SER UBER BLACK

 

Cidade City Dolphin Virtus Peugeot 2008 Demais Modelos
São Paulo 2023 2024 2025 2025 2019
Rio de Janeiro 2023 2024 2025 2025 2018
Porto Alegre 2023 2024 2025 2025 2019
Belo Horizonte 2023 2024 2025 2025 2018
Curitiba 2023 2024 2025 2025 2019
Recife 2023 2024 2025 2025 2018
Brasília 2023 2024 2025 2025 2019
Salvador 2023 2024 2025 2025 2018
Campinas 2023 2024 2025 2025 2018
Florianópolis 2023 2024 2025 2025 2019
Vitória 2023 2024 2025 2025 2019
Fortaleza 2023 2024 2025 2025 2019
Goiânia 2023 2024 2025 2025 2019

 

 

VEJA A TABELA DE MODELOS QUE NÃO SERÃO MAIS ACEITOS NO UBER BLACK

 

Marca Modelo Data de Retirada
Citroen C4 Cactus 11/01/2027
Renault Duster 11/01/2027
Cherry Arizzo 5 11/01/2027
Chevrolet Cruze 11/01/2027
Citroen C4 Lounge 11/01/2027
Hyundai Ioniq 11/01/2027
Toyota Prius 11/01/2027
Audi A3 11/01/2027
Volkswagen Nivus 11/01/2027
Volkswagen Virtus 05/07/2027

 

 

VEJA A NOVA TABELA DE ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO PARA SER UBER COMFORT

 

Cidade Etios Sedan Cobalt Demais Modelos
São Paulo 2019 2019 2019
Rio de Janeiro 2019 2019 2017
Porto Alegre 2019 2019 2017
Belo Horizonte 2019 2019 2017
Salvador 2019 2019 2017
Curitiba 2019 2019 2020
Fortaleza 2019 2019 2019
Brasília 2018 2018 2019
Recife 2019 2019 2019
Goiânia 2019 2019 2018
Manaus 2018 2018 2017
Campinas 2019 2019 2019
Florianópolis 2019 2019 2018
Vitória 2018 2018 2017
Belém 2019 2019 2018
Cuiabá 2019 2019 2019
Natal 2019 2019 2018
João Pessoa 2019 2019 2018
Santos 2019 2019 2016
Maceió 2019 2019 2018
Uberlândia 2019 2019 2016
Itajaí 2019 2019 2016
Ribeirão Preto 2018 2018 2018
São Luís 2019 2019 2018
Campo Grande 2018 2018 2016
Aracaju 2019 2019 2016
São José dos Campos 2019 2019 2016
Caxias do Sul 2018 2018 2018
Joinville 2019 2019 2018
Londrina 2019 2019 2016
Maringá 2019 2019 2018
Macaé 2019 2019 2017
Foz do Iguaçu 2019 2019 2016
Blumenau 2019 2019 2018
Sorocaba 2019 2019 2016
Piracicaba 2019 2019 2016
São José do Rio Preto 2019 2019 2018
Bauru 2019 2019 2016
São Carlos 2019 2019 2016
Feira de Santana 2018 2018 2016
Palmas 2018 2018 2018
Cabo Frio 2019 2019 2017
Cascavel 2019 2019 2016
Campos dos Goytacazes 2018 2018 2016
Petrópolis 2019 2019 2016
Porto Seguro 2019 2019 2016
Criciúma 2019 2019 2016
Bragança Paulista 2019 2019 2016
Chapecó 2018 2018 2016
Ponta Grossa 2019 2019 2016
Ipatinga 2019 2019 2016
Volta Redonda 2018 2018 2016
Mossoró 2019 2019 2016
Araçatuba 2019 2019 2016
Marília 2019 2019 2016
Franca 2019 2019 2016
Presidente Prudente 2019 2019 2018
Angra dos Reis 2018 2018 2016
Santa Cruz do Sul 2019 2019 2018
Mogi Guaçu 2019 2019 2016
Botucatu 2019 2019 2016
Governador Valadares 2018 2018 2018

 

VEJA A TABELA DE MODELOS QUE NÃO SERÃO MAIS ACEITOS NO UBER COMFORT

Marca Modelo Data de Retirada
Fiat Argo 11/01/2027
Volkswagen Polo 11/01/2027
Volkswagen Voyage 11/01/2027
Chevrolet Prisma 11/01/2027
Toyota Yaris 11/01/2027
Peugeot 208 11/01/2027
Renault Zoe 11/01/2027
Chevrolet Joy Plus 11/01/2027
JAC Motors J3 Turin 11/01/2027
Kia Rio 11/01/2027
JAC Motors iEV 40 11/01/2027

 

 

 

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