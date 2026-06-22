Uber atualiza lista de carros aceitos nas categorias Comfort e Black; veja mudanças

A Uber anunciou uma atualização nas regras para veículos das categorias Black e Comfort. A partir de 11 janeiro de 2027, novos modelos serão adicionados à lista de carros não aceitos, assim como começa a valer a mudança na idade limite dos veículos.
Segundo a empresa, os veículos da nova lista foram determinados com base nos aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nessas categorias.
Uber Black
Para a categoria Uber Black, haverá mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito de alguns modelos quanto na lista de veículos que não serão mais aceitos.
Essa mudança valerá para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Brasília, Salvador, Campinas, Florianópolis, Vitória, Fortaleza, e Goiânia.
A plataforma também informou que, além de atender os modelos e ano de fabricação indicados, os veículos da categoria Uber Black devem ter:
- Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco
A Uber também divulgou que para ser motorista Black, os profissionais devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Flash Moto e Uber Taxi
- Ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85
Uber Confort
Já na categoria Uber Comfort, a mudança no ano mínimo de fabricação atinge todos os atuais veículos aceitos, além da alteração da lista de veículos que não serão mais aceitos. A nova regra valerá para 62 cidades brasileiras.
Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem, conforme a Uber:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi)
- Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.
VEJA A NOVA TABELA DE ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO PARA SER UBER BLACK
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|Cidade
|City
|Dolphin
|Virtus
|Peugeot 2008
|Demais Modelos
|São Paulo
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Rio de Janeiro
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Porto Alegre
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Belo Horizonte
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Curitiba
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Recife
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Brasília
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Salvador
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Campinas
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Florianópolis
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Vitória
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Fortaleza
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Goiânia
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
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VEJA A TABELA DE MODELOS QUE NÃO SERÃO MAIS ACEITOS NO UBER BLACK
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|Marca
|Modelo
|Data de Retirada
|Citroen
|C4 Cactus
|11/01/2027
|Renault
|Duster
|11/01/2027
|Cherry
|Arizzo 5
|11/01/2027
|Chevrolet
|Cruze
|11/01/2027
|Citroen
|C4 Lounge
|11/01/2027
|Hyundai
|Ioniq
|11/01/2027
|Toyota
|Prius
|11/01/2027
|Audi
|A3
|11/01/2027
|Volkswagen
|Nivus
|11/01/2027
|Volkswagen
|Virtus
|05/07/2027
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VEJA A NOVA TABELA DE ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO PARA SER UBER COMFORT
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|Cidade
|Etios Sedan
|Cobalt
|Demais Modelos
|São Paulo
|2019
|2019
|2019
|Rio de Janeiro
|2019
|2019
|2017
|Porto Alegre
|2019
|2019
|2017
|Belo Horizonte
|2019
|2019
|2017
|Salvador
|2019
|2019
|2017
|Curitiba
|2019
|2019
|2020
|Fortaleza
|2019
|2019
|2019
|Brasília
|2018
|2018
|2019
|Recife
|2019
|2019
|2019
|Goiânia
|2019
|2019
|2018
|Manaus
|2018
|2018
|2017
|Campinas
|2019
|2019
|2019
|Florianópolis
|2019
|2019
|2018
|Vitória
|2018
|2018
|2017
|Belém
|2019
|2019
|2018
|Cuiabá
|2019
|2019
|2019
|Natal
|2019
|2019
|2018
|João Pessoa
|2019
|2019
|2018
|Santos
|2019
|2019
|2016
|Maceió
|2019
|2019
|2018
|Uberlândia
|2019
|2019
|2016
|Itajaí
|2019
|2019
|2016
|Ribeirão Preto
|2018
|2018
|2018
|São Luís
|2019
|2019
|2018
|Campo Grande
|2018
|2018
|2016
|Aracaju
|2019
|2019
|2016
|São José dos Campos
|2019
|2019
|2016
|Caxias do Sul
|2018
|2018
|2018
|Joinville
|2019
|2019
|2018
|Londrina
|2019
|2019
|2016
|Maringá
|2019
|2019
|2018
|Macaé
|2019
|2019
|2017
|Foz do Iguaçu
|2019
|2019
|2016
|Blumenau
|2019
|2019
|2018
|Sorocaba
|2019
|2019
|2016
|Piracicaba
|2019
|2019
|2016
|São José do Rio Preto
|2019
|2019
|2018
|Bauru
|2019
|2019
|2016
|São Carlos
|2019
|2019
|2016
|Feira de Santana
|2018
|2018
|2016
|Palmas
|2018
|2018
|2018
|Cabo Frio
|2019
|2019
|2017
|Cascavel
|2019
|2019
|2016
|Campos dos Goytacazes
|2018
|2018
|2016
|Petrópolis
|2019
|2019
|2016
|Porto Seguro
|2019
|2019
|2016
|Criciúma
|2019
|2019
|2016
|Bragança Paulista
|2019
|2019
|2016
|Chapecó
|2018
|2018
|2016
|Ponta Grossa
|2019
|2019
|2016
|Ipatinga
|2019
|2019
|2016
|Volta Redonda
|2018
|2018
|2016
|Mossoró
|2019
|2019
|2016
|Araçatuba
|2019
|2019
|2016
|Marília
|2019
|2019
|2016
|Franca
|2019
|2019
|2016
|Presidente Prudente
|2019
|2019
|2018
|Angra dos Reis
|2018
|2018
|2016
|Santa Cruz do Sul
|2019
|2019
|2018
|Mogi Guaçu
|2019
|2019
|2016
|Botucatu
|2019
|2019
|2016
|Governador Valadares
|2018
|2018
|2018
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VEJA A TABELA DE MODELOS QUE NÃO SERÃO MAIS ACEITOS NO UBER COMFORT
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|Marca
|Modelo
|Data de Retirada
|Fiat
|Argo
|11/01/2027
|Volkswagen
|Polo
|11/01/2027
|Volkswagen
|Voyage
|11/01/2027
|Chevrolet
|Prisma
|11/01/2027
|Toyota
|Yaris
|11/01/2027
|Peugeot
|208
|11/01/2027
|Renault
|Zoe
|11/01/2027
|Chevrolet
|Joy Plus
|11/01/2027
|JAC Motors
|J3 Turin
|11/01/2027
|Kia
|Rio
|11/01/2027
|JAC Motors
|iEV 40
|11/01/2027
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