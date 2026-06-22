Uber atualiza lista de carros aceitos nas categorias Comfort e Black; veja mudanças

A Uber anunciou uma atualização nas regras para veículos das categorias Black e Comfort. A partir de 11 janeiro de 2027, novos modelos serão adicionados à lista de carros não aceitos, assim como começa a valer a mudança na idade limite dos veículos.

Segundo a empresa, os veículos da nova lista foram determinados com base nos aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nessas categorias.

Uber Black

Para a categoria Uber Black, haverá mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito de alguns modelos quanto na lista de veículos que não serão mais aceitos.

Essa mudança valerá para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Brasília, Salvador, Campinas, Florianópolis, Vitória, Fortaleza, e Goiânia.

A plataforma também informou que, além de atender os modelos e ano de fabricação indicados, os veículos da categoria Uber Black devem ter:

Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco

A Uber também divulgou que para ser motorista Black, os profissionais devem:

Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Flash Moto e Uber Taxi

Ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85

Uber Confort

Já na categoria Uber Comfort, a mudança no ano mínimo de fabricação atinge todos os atuais veículos aceitos, além da alteração da lista de veículos que não serão mais aceitos. A nova regra valerá para 62 cidades brasileiras.

Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem, conforme a Uber:

Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi)

Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.

VEJA A NOVA TABELA DE ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO PARA SER UBER BLACK

Cidade City Dolphin Virtus Peugeot 2008 Demais Modelos São Paulo 2023 2024 2025 2025 2019 Rio de Janeiro 2023 2024 2025 2025 2018 Porto Alegre 2023 2024 2025 2025 2019 Belo Horizonte 2023 2024 2025 2025 2018 Curitiba 2023 2024 2025 2025 2019 Recife 2023 2024 2025 2025 2018 Brasília 2023 2024 2025 2025 2019 Salvador 2023 2024 2025 2025 2018 Campinas 2023 2024 2025 2025 2018 Florianópolis 2023 2024 2025 2025 2019 Vitória 2023 2024 2025 2025 2019 Fortaleza 2023 2024 2025 2025 2019 Goiânia 2023 2024 2025 2025 2019

VEJA A TABELA DE MODELOS QUE NÃO SERÃO MAIS ACEITOS NO UBER BLACK

Marca Modelo Data de Retirada Citroen C4 Cactus 11/01/2027 Renault Duster 11/01/2027 Cherry Arizzo 5 11/01/2027 Chevrolet Cruze 11/01/2027 Citroen C4 Lounge 11/01/2027 Hyundai Ioniq 11/01/2027 Toyota Prius 11/01/2027 Audi A3 11/01/2027 Volkswagen Nivus 11/01/2027 Volkswagen Virtus 05/07/2027

VEJA A NOVA TABELA DE ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO PARA SER UBER COMFORT

Cidade Etios Sedan Cobalt Demais Modelos São Paulo 2019 2019 2019 Rio de Janeiro 2019 2019 2017 Porto Alegre 2019 2019 2017 Belo Horizonte 2019 2019 2017 Salvador 2019 2019 2017 Curitiba 2019 2019 2020 Fortaleza 2019 2019 2019 Brasília 2018 2018 2019 Recife 2019 2019 2019 Goiânia 2019 2019 2018 Manaus 2018 2018 2017 Campinas 2019 2019 2019 Florianópolis 2019 2019 2018 Vitória 2018 2018 2017 Belém 2019 2019 2018 Cuiabá 2019 2019 2019 Natal 2019 2019 2018 João Pessoa 2019 2019 2018 Santos 2019 2019 2016 Maceió 2019 2019 2018 Uberlândia 2019 2019 2016 Itajaí 2019 2019 2016 Ribeirão Preto 2018 2018 2018 São Luís 2019 2019 2018 Campo Grande 2018 2018 2016 Aracaju 2019 2019 2016 São José dos Campos 2019 2019 2016 Caxias do Sul 2018 2018 2018 Joinville 2019 2019 2018 Londrina 2019 2019 2016 Maringá 2019 2019 2018 Macaé 2019 2019 2017 Foz do Iguaçu 2019 2019 2016 Blumenau 2019 2019 2018 Sorocaba 2019 2019 2016 Piracicaba 2019 2019 2016 São José do Rio Preto 2019 2019 2018 Bauru 2019 2019 2016 São Carlos 2019 2019 2016 Feira de Santana 2018 2018 2016 Palmas 2018 2018 2018 Cabo Frio 2019 2019 2017 Cascavel 2019 2019 2016 Campos dos Goytacazes 2018 2018 2016 Petrópolis 2019 2019 2016 Porto Seguro 2019 2019 2016 Criciúma 2019 2019 2016 Bragança Paulista 2019 2019 2016 Chapecó 2018 2018 2016 Ponta Grossa 2019 2019 2016 Ipatinga 2019 2019 2016 Volta Redonda 2018 2018 2016 Mossoró 2019 2019 2016 Araçatuba 2019 2019 2016 Marília 2019 2019 2016 Franca 2019 2019 2016 Presidente Prudente 2019 2019 2018 Angra dos Reis 2018 2018 2016 Santa Cruz do Sul 2019 2019 2018 Mogi Guaçu 2019 2019 2016 Botucatu 2019 2019 2016 Governador Valadares 2018 2018 2018

VEJA A TABELA DE MODELOS QUE NÃO SERÃO MAIS ACEITOS NO UBER COMFORT