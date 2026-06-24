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"Token é dinheiro": executiva do Google Cloud alerta para custo descontrolado com IA

Em evento do Lide Ceará, Milena Leal, country manager do Google Cloud Brasil, defende adoção estratégica da inteligência artificial.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:54)
Victor Ximenes
Legenda: Milena Leal, country manager do Google Cloud para o Brasil, em palestra no Lide Ceará.
Foto: André Lima.

A adoção acelerada de inteligência artificial pelas empresas pode trazer um efeito colateral pouco discutido: o alto custo. Esse é o alerta feito por Milena Leal, executiva do Google Cloud no Brasil, durante palestra a um grupo de grandes empresários em evento do Lide Ceará, na terça-feira (23), em Fortaleza.

"Token é dinheiro e a gente precisa lembrar disso", afirmou, ao comentar sobre o entusiasmo de executivos com o volume de tokens, unidade que mede o processamento de dados por modelos de inteligência artificial, gerado por suas aplicações de IA.

Custo pode superar investimento em infraestrutura

Emilia Buarque e Milena Leal.
Legenda: Emilia Buarque, presidente do Lide Ceará, e Milena Leal, country manager do Google Cloud no Brasil.
Foto: André Lima.

Segundo a executiva, a euforia em torno da tecnologia tem levado companhias a automatizar processos sem planejamento adequado de arquitetura, o que pode gerar consumo excessivo de recursos.

"Esses consumos vão gerar muitos tokens, esses tokens vão gerar muito consumo de infraestrutura e daqui a pouco vocês vão estar reclamando comigo que o custo aqui de token tá mais alto do que o meu investimento em infraestrutura de forma geral", disse.

Para Milena Leal, a recomendação é que as empresas revisem sua arquitetura de tecnologia antes de escalar o uso de IA. "É importante que a gente também tenha uma estratégia adequada de adoção para essa inteligência artificial", afirmou.

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Substituição de empregos depende de qualificação

A executiva também comentou sobre o temor recorrente entre profissionais quanto à perda de postos de trabalho para a inteligência artificial. "Você vai perder o emprego se você não souber trabalhar com a inteligência artificial", disse, ao defender que o mercado já busca ativamente profissionais capacitados no uso da tecnologia.

Cases em grandes empresas

Durante a apresentação, Leal citou exemplos de empresas que utilizam soluções do Google Cloud. Entre eles, o "cérebro da Lu", inteligência artificial conversacional desenvolvida para o Magazine Luiza, que permite compras via WhatsApp com base em contexto da conversa.

A executiva também mencionou projetos com Natura, durante o processo de integração com a Avon, e com Casas Bahia, para ganho de eficiência operacional.

Riscos de segurança

Leal chamou atenção ainda para o aumento da exposição a fraudes à medida que a IA passa a automatizar processos em grande escala. "Temos uma série de fraudadores, temos impactos acontecendo diariamente, e quando a gente pensa na inteligência artificial, como tudo que automatiza transforma em grandes escalas, a gente também exponencializa os riscos aos quais nós estamos todos expostos", afirmou.