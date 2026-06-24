"Token é dinheiro": executiva do Google Cloud alerta para custo descontrolado com IA

A adoção acelerada de inteligência artificial pelas empresas pode trazer um efeito colateral pouco discutido: o alto custo. Esse é o alerta feito por Milena Leal, executiva do Google Cloud no Brasil, durante palestra a um grupo de grandes empresários em evento do Lide Ceará, na terça-feira (23), em Fortaleza.

"Token é dinheiro e a gente precisa lembrar disso", afirmou, ao comentar sobre o entusiasmo de executivos com o volume de tokens, unidade que mede o processamento de dados por modelos de inteligência artificial, gerado por suas aplicações de IA.

Custo pode superar investimento em infraestrutura

Legenda: Emilia Buarque, presidente do Lide Ceará, e Milena Leal, country manager do Google Cloud no Brasil. Foto: André Lima.

Segundo a executiva, a euforia em torno da tecnologia tem levado companhias a automatizar processos sem planejamento adequado de arquitetura, o que pode gerar consumo excessivo de recursos.

"Esses consumos vão gerar muitos tokens, esses tokens vão gerar muito consumo de infraestrutura e daqui a pouco vocês vão estar reclamando comigo que o custo aqui de token tá mais alto do que o meu investimento em infraestrutura de forma geral", disse.

Para Milena Leal, a recomendação é que as empresas revisem sua arquitetura de tecnologia antes de escalar o uso de IA. "É importante que a gente também tenha uma estratégia adequada de adoção para essa inteligência artificial", afirmou.

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Substituição de empregos depende de qualificação

A executiva também comentou sobre o temor recorrente entre profissionais quanto à perda de postos de trabalho para a inteligência artificial. "Você vai perder o emprego se você não souber trabalhar com a inteligência artificial", disse, ao defender que o mercado já busca ativamente profissionais capacitados no uso da tecnologia.

Cases em grandes empresas

Durante a apresentação, Leal citou exemplos de empresas que utilizam soluções do Google Cloud. Entre eles, o "cérebro da Lu", inteligência artificial conversacional desenvolvida para o Magazine Luiza, que permite compras via WhatsApp com base em contexto da conversa.

A executiva também mencionou projetos com Natura, durante o processo de integração com a Avon, e com Casas Bahia, para ganho de eficiência operacional.

Riscos de segurança

Leal chamou atenção ainda para o aumento da exposição a fraudes à medida que a IA passa a automatizar processos em grande escala. "Temos uma série de fraudadores, temos impactos acontecendo diariamente, e quando a gente pensa na inteligência artificial, como tudo que automatiza transforma em grandes escalas, a gente também exponencializa os riscos aos quais nós estamos todos expostos", afirmou.