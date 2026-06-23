PIB do Ceará cresce 1,9% no 1º trimestre de 2026, acima da média nacional

A economia cearense cresceu 1,93% no primeiro trimestre de 2026 em comparação a igua período do ano passado. O resultado fica ligeiramente acima do registrado nacionalmente neste mesmo comparativo, pois o PIB brasileiro se expandiu 1,8%.

No fechamento de 2025, o PIB do Ceará havia avançado 2,87%, contra 2,3% em âmbito nacional.

"É o reflexo de um estado que mantém as contas em dia, investe e cria um ambiente favorável para crescer cada vez mais", comentou o governador Elmano de Freitas.

Participação no PIB nacional

O Estado tem como desafio ampliar sua fatia na pizza da economia brasileira, que hoje gira em torno de 2%. Investimentos multibilionários, como o data center do TikTok e empreendimentos de energias renováveis, podem turbinar o PIB estadual nos próximos anos.

O detalhamento do desempenho da economia cearense no 1º tri deste ano será divulgado ainda nesta terça-feira (23) à tarde pelo Ipece.