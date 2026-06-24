O que esperar do DN Business: evento debaterá crescimento, contas públicas, juros e mais

A economia cearense iniciou 2026 com um crescimento superior à média brasileira. Dados divulgados nessa terça-feira (23) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) revelam que o PIB do Ceará subiu 1,93% no primeiro trimestre, superando o índice nacional de 1,8% registrado em igual período.

O avanço foi impulsionado pelo desempenho da agropecuária, que saltou 3,60% no Estado, contra apenas 0,7% da média do País.

Este cenário de crescimento, somado aos desafios fiscais, tributários, de juros e inflação, será o foco central da primeira edição do DN Business, fórum corporativo realizado pelo Sistema Verdes Mares no dia 10 de agosto, no Teatro RioMar Fortaleza.

Legenda: A proposta do fórum é aprofundar discussões sobre a conjuntura fiscal e geopolítica. Foto: Divulgação.

Com o tema "Transformando diagnóstico em vantagem competitiva", o evento busca fornecer dados estruturados para que empresários possam mitigar riscos e identificar oportunidades reais no setor produtivo.

As inscrições para o encontro, que terá o renomado economista Eduardo Giannetti na abertura dos painéis técnicos, já estão abertas na plataforma Sympla.

O público pode optar pelo ingresso Padrão (R$ 349), que dá acesso ao ciclo de palestras, ou o ingresso VIP (R$ 849), que inclui um almoço exclusivo para networking direto com os palestrantes e especialistas do mercado.

COMO PARTICIPAR

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Setores em destaque e competitividade regional

Além de superar o desempenho nacional, o crescimento do Ceará no primeiro trimestre deixou para trás economias de estados como São Paulo (1,3%), Bahia (0,4%) e Minas Gerais (-0,7%).

Para Wandemberg Almeida, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), a descentralização econômica tem sido um trunfo local.

"O Ceará tem um papel de destaque nesse momento econômico, principalmente por conta da energia renovável, do hidrogênio verde, do turismo e da logística", afirma.

Ele reforça que o diferencial cearense reside na combinação de estratégia e inovação.

"O grande diferencial do nosso estado não é apenas crescer, mas crescer com inteligência, com sustentabilidade e com competitividade", pontua o presidente do Corecon.

Segundo Almeida, a solidez institucional é o que ancora essa expansão. "O estado do Ceará hoje possui um histórico muito positivo em relação ao seu equilíbrio fiscal, isso permite que a gente possa ter uma maior capacidade de investimento público".

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Desafios do consumo e a "estagnação defensiva"

Apesar dos números positivos do PIB, o cenário de juros elevados impõe um sinal de alerta para o segundo semestre. Aline Lima, diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), analisa que o fôlego das famílias está chegando ao limite.

"O que veremos não é necessariamente uma resiliência, mas sim uma estagnação defensiva", alerta a especialista, apontando que o varejo de bens duráveis deve sofrer com a falta de crédito barato.

Ela também destaca as incertezas trazidas pela Reforma Tributária, especialmente durante o período de convivência entre os modelos antigo e novo.

"O empresário cearense gastará mais energia calculando impostos do que gerando inovação nos próximos anos", afirma Aline, referindo-se ao alto custo de conformidade da duplicidade tributária.

Para ela, a previsibilidade é o maior ativo que o Estado pode oferecer. "A solidez das contas públicas cearenses funciona, em última análise, como um seguro macroeconômico", conclui.

Projeções e o futuro do PIB em 2026

O Ipece projeta que o Ceará encerre o ano de 2026 com um crescimento acumulado de 2,70%, mantendo-se significativamente acima da previsão para o PIB brasileiro, estimada em 1,96%.

Para que essa tendência se confirme, o DN Business debaterá verticais como inovação tecnológica, produtividade e crescimento sustentável, auxiliando o empresariado a navegar em um ambiente de transformações aceleradas.

SERVIÇO: 1º DN BUSINESS

Data: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Teatro RioMar Fortaleza (CE)

Inscrições: Link oficial no Sympla.