SVM anuncia DN Business, evento econômico voltado ao universo empresarial

O Sistema Verdes Mares (SVM) realiza, no dia 10 de agosto, a primeira edição do DN Business, fórum corporativo voltado ao debate de economia, tendências de mercado, atração de investimentos e desenvolvimento regional.

O evento, que acontecerá no Teatro RioMar Fortaleza, terá como tema central "Transformando diagnóstico em vantagem competitiva", reunindo o ecossistema empresarial, investidores e gestores dos setores público e privado.

As inscrições já estão abertas na página oficial do evento no Sympla e possuem dois modelos: o ingresso Padrão (acesso a palestras e mesas redondas com especialistas) no valor de R$ 349,00, e o ingresso VIP (benefícios do padrão + almoço exclusivo com os palestrantes) no valor de R$ 849,00.

COMO PARTICIPAR

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Primeiro nome confirmado

O economista, professor e escritor Eduardo Giannetti é o primeiro nome confirmado na programação de palestrantes.

Um dos grandes nomes do pensamento econômico, reconhecido nacionalmente por suas análises sobre competitividade, sustentabilidade e contas públicas, Giannetti abrirá o ciclo de painéis técnicos focados no cenário macroeconômico global e seus reflexos diretos na economia do Ceará e do Nordeste.

Foco estratégico e ambiente de negócios

A proposta do fórum é aprofundar discussões sobre o panorama da economia, fornecendo dados estruturados para mitigar riscos e identificar oportunidades no setor produtivo.

"Nosso objetivo é proporcionar aos participantes acesso a análises qualificadas e visões capazes de contribuir para decisões mais estratégicas", afirma Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares.

Segundo o executivo, a relevância dos palestrantes selecionados reforça o papel do evento como vetor de fortalecimento do ambiente de negócios regional.

Além da análise macroeconômica, o DN Business 2026 debaterá verticais como Inovação tecnológica e produtividade; cenário fiscal e reformas estruturais; crescimento econômico sustentável.

Novos nomes de peso da economia e do mercado financeiro nacional que comporão os painéis do evento serão divulgados em breve.



SERVIÇO:

1º DN BUSINESS

Data: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Teatro RioMar - Fortaleza (CE)

Inscrições: acesse a página oficial

Padrão: R$ 349 (acesso a palestras e mesas redondas com especialistas)

VIP: R$ 849 (benefícios do padrão + almoço exclusivo com os palestrantes)

Realização: Sistema Verdes Mares