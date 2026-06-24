Honda Nossamoto faz Arena de Vendas com 1ª parcela de consórcio em 10x no cartão

A Honda Nossamoto comemora, neste mês de junho, 25 anos de atuação com uma campanha promocional voltada aos consumidores. Batizada de "Arena de Vendas Honda Nossamoto", a ação será realizada entre os dias 25 e 28 de junho nas sete unidades da concessionária, localizadas na capital e no interior do Ceará.
Durante o período, as lojas funcionarão em horário estendido e oferecerão condições especiais para a compra de motocicletas e adesão a consórcios.
Entre os destaques estão a possibilidade de pagar a primeira parcela do consórcio de grupos em andamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, financiamento com entrada zero para modelos selecionados, entrada facilitada no cartão, motos com pronta entrega e brindes para clientes que fecharem negócio.
Segundo a empresa, as condições também incluem opções de parcelas adaptadas ao perfil do consumidor, com o objetivo de ampliar o acesso ao consórcio e facilitar a contemplação.
"O clima de comemoração tomou conta da Nossamoto. Completamos 25 anos e estamos na nossa melhor fase. Para isso, queremos que o cliente seja o nosso grande presenteado. Mais uma vez conseguimos oferecer ofertas e condições que batem qualquer concorrente. Entramos em campo para ganhar e não perder negócio para ninguém.", afirma Tiago Bastos, diretor operacional da Honda Nossamoto.
Serviço:
Instagram: @nossamotohonda
Site: nossamoto.com.br
Endereços: Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6666
Loja Conjunto Ceará
Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Siqueira
Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6600
Loja Clarindo de Queiroz
Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Caucaia
Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE
Telefone: (85) 3308-8000
Loja Pecém
Endereço: Av Antônio Brasileiro , 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Baturité
Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Whatsapp para vendas: (85) 4011.6666