Seplag faz leilão com viaturas antigas da PM e do Corpo de Bombeiros; veja lista completa de itens

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) realizará um leilão de 346 lotes de bens móveis considerados antieconômicos ou inservíveis para os interesses do Estado. A disputa ocorrerá em 3 de julho, às 9h, de forma virtual.
Os lances variam de R$ 100 a R$ 20 mil. Entre os itens leiloados, há veículos, mobiliários, máquinas, equipamentos, materiais diversos e sucatas metálicas.
O certame permitirá a aquisição de viaturas antigas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em boas condições. Também será possível oferecer lances para componentes específicos, como motores, pneus, bancos e outras sucatas.
Dentre os principais modelos de automóveis disponíveis, estão:
- Toyota Hilux CD 4X4;
- Toyota Hilux SW4;
- Renaut Duster 2.0D 4X2;
- Astra Sedan;
- Palio Fire;
- Corsa Classic;
- Focus 2L FC Flex;
- Chevrolet S10 LS DD4.
>>> Confira todos os itens e site para o leilão aqui.
Como participar do leilão da Seplag?
Quem quiser concorrer aos materiais leiloados deverá se cadastrar na plataforma Celso Cunha Leilões. As pessoas físicas devem informar a Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço e CNH.
Já as pessoas jurídicas devem cadastrar CNPJ, Contrato Social e a última alteração ou Declaração de Firma Individual, Carteira de Identidade e CPF do representante legal e o comprovante de endereço da empresa.
Atenção ao pagamento
Conforme a Seplag, o pagamento dos lotes deverá ser realizado à vista, por meio de boleto bancário, até o primeiro dia útil subsequente à realização do leilão.
Será possível realizar uma visita à sede da secretaria para a avaliação das peças. A presença será confirmada mediante agendamento prévio.
Os interessados podem comparecer das 8h às 12h e das 13h às 16h, até um dia útil antes da realização do leilão.