Seplag faz leilão com viaturas antigas da PM e do Corpo de Bombeiros; veja lista completa de itens

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) realizará um leilão de 346 lotes de bens móveis considerados antieconômicos ou inservíveis para os interesses do Estado. A disputa ocorrerá em 3 de julho, às 9h, de forma virtual.

Os lances variam de R$ 100 a R$ 20 mil. Entre os itens leiloados, há veículos, mobiliários, máquinas, equipamentos, materiais diversos e sucatas metálicas.

O certame permitirá a aquisição de viaturas antigas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em boas condições. Também será possível oferecer lances para componentes específicos, como motores, pneus, bancos e outras sucatas.

Dentre os principais modelos de automóveis disponíveis, estão:

Toyota Hilux CD 4X4;

Toyota Hilux SW4;

Renaut Duster 2.0D 4X2;

Astra Sedan;

Palio Fire;

Corsa Classic;

Focus 2L FC Flex;

Chevrolet S10 LS DD4.

>>> Confira todos os itens e site para o leilão aqui.

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Como participar do leilão da Seplag?

Quem quiser concorrer aos materiais leiloados deverá se cadastrar na plataforma Celso Cunha Leilões. As pessoas físicas devem informar a Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço e CNH.

Já as pessoas jurídicas devem cadastrar CNPJ, Contrato Social e a última alteração ou Declaração de Firma Individual, Carteira de Identidade e CPF do representante legal e o comprovante de endereço da empresa.

Atenção ao pagamento

Conforme a Seplag, o pagamento dos lotes deverá ser realizado à vista, por meio de boleto bancário, até o primeiro dia útil subsequente à realização do leilão.

Será possível realizar uma visita à sede da secretaria para a avaliação das peças. A presença será confirmada mediante agendamento prévio.

Os interessados podem comparecer das 8h às 12h e das 13h às 16h, até um dia útil antes da realização do leilão.