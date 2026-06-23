Leilão virtual da Cagece tem motos, geradores e eletrônicos com lances a partir de R$ 62

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou a realização de um leilão de 232 lotes de bens que não possuem mais utilidade à companhia. O evento acontecerá de forma virtual às 10h, na quinta-feira (25). Há sucatas, motos, geradores e equipamentos eletrônicos entre os itens leiloados.

O menor lance é de R$ 62,48 por unidades de tampa rolamento e anel de desgaste. O maior é R$ 226 mil, por 11.310 kg de sucata de hidrômetros com relojoarias. Há também sucatas de ferro, bombonas, aparelhos de ar-condicionado, entre outros itens.

>>> Todos os itens e site para o leilão aqui.

COMO PARTICIPAR

Podem participar do evento pessoas físicas e jurídicas, sendo vetada a participação de menores de idade.

Os interessados em participar do leilão devem realizar cadastro prévio no site do leiloeiro. Após a realização do cadastro, será enviado em até 72 horas um e-mail que confirma a aptidão para participar do leilão.

Para pessoas físicas, é necessário cadastrar a Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço. Já as pessoas jurídicas devem cadastrar CNPJ, Contrato Social e a última alteração ou Declaração de Firma Individual, Carteira de Identidade e CPF do representante legal e o comprovante de endereço da empresa.

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COMO VISITAR OS BENS

Os bens leiloados estão disponíveis para visitação até o dia 24 de junho, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Para a visita, os interessados devem realizar agendamento antecipado junto ao escritório do leiloeiro.