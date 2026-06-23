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XIV Seminário de Gestores Públicos reúne mais de 12 mil visitantes em Fortaleza

Evento contou com representantes de 24 Estados e programação superior a 20 horas

Escrito por Agência de Conteúdo DN
23 de Junho de 2026 - 07:00
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Legenda: Seminário de Gestores Públicos reúne especialistas e gestores para discutir inovação.
Foto: Stephan Eilert

O XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, consolidado como um dos mais importantes encontros de gestores, especialistas, autoridades e empresas voltadas ao fortalecimento da administração pública no Brasil. Nesta edição, o evento reuniu mais de 6 mil participantes e registrou um público total superior a 12 mil visitantes ao longo dos dois dias de programação. 

Promovido pelo Diário do Nordeste e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos, o encontro teve representantes de 24 estados brasileiros e participação de gestores e lideranças de 331 municípios do Brasil, fortalecendo o networking e as conexões entre diferentes realidades administrativas. 

Para Juraci Muniz Junior, coordenador técnico, os resultados confirmam o fortalecimento do evento. “Mais do que os números expressivos, que por si só já demonstram a dimensão alcançada pelo seminário, o que mais chama atenção é a qualidade da participação e a diversidade dos públicos presentes”, afirma.  

“Chegar a uma estrutura com múltiplos ambientes de conteúdo, dezenas de palestras, painéis e especialistas demonstra a capacidade do seminário de acompanhar os novos desafios da gestão pública e oferecer discussões cada vez mais qualificadas e alinhadas às demandas dos municípios”. 

Estrutura amplia experiência do público 

A dimensão do seminário também se refletiu na estrutura montada para esta edição. A feira de negócios e exposição reuniu 150 estandes e 97 expositores. A área total chegou a 4.500 metros quadrados, com apresentação de produtos, serviços, tecnologias e iniciativas voltadas para a inovação, eficiência e desenvolvimento da gestão pública. 

Conteúdo técnico e diversidade de formatos 

A programação foi distribuída em dois palcos simultâneos e uma arena, somando 65 palestras, sete painéis, uma roda de conversa e um lançamento nacional voltado à área educacional. Ao todo, 62 palestrantes e 18 moderadores participaram das atividades, abordando temas como inovação, governança, eficiência administrativa e políticas públicas. O evento também teve dois podcasts que reuniram 38 entrevistas. Somadas, as atividades totalizaram 21 horas de conteúdo

Ambiente de conexões e soluções 

Além da programação técnica, o encontro se destacou como um ambiente de conexões institucionais e geração de oportunidades. Para Juraci, “o maior impacto do Seminário está na sua capacidade de transformar conhecimento em ação, conectando gestores públicos a experiências, soluções e boas práticas que podem ser aplicadas diretamente para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população”, finaliza. 

Acesse os canais oficiais: 
Instagram: @seminariodegestorespublicos 
Site: https://gestorespublicos.com.br/ 

VC Repórter

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