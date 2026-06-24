Na semana da PecBrasil, o agro examina seus problemas

Amanhã, será aberta no Centro de Eventos do Ceará a PecBrasil 2026, que baterá todos os seus recordes: são esperados 130 mil visitantes ao longo os seus três dias; haverá 1.300 estandes de 600 empresas nacionais e estrangeiras, que exporão e comercializarão seus produtos e serviços; serão proferidas 140 palestras sobre os mais variados temas ligados diretamente à atividade agropecuária; cursos, oficinas, mesas redondas, mesas de negócio e a VII Mostra de Trabalhos Científicos também integrarão a longa agenda do evento.

Dessa agenda constará, também, o lançamento do livro escrito por Francílio Dourado, que contará a história do empresário Carlos Prado, fundador da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag) e da Itaueira Agropecuária e um dos líderes do agro e da indústria cearenses. A respeito desse livro, esta coluna tratará amanhã. quinta-feira, 25. Esta é, pois, uma semana 100% dedicada aos que produzem e trabalham no campo.

Por isto mesmo, na última segunda-feira passada, 29 empresários do setor reuniram-se com Domingos Neto, cearense de Tauá, eleito presidente da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados. Coordenado por Tom Prado, CEO da Itaueira, o grupo fez silêncio para ouvir o parlamentar, que abriu sua fala dizendo que é produtor rural, pois cria ovinos e caprinos e, agora, também bovinos, estando a fazer, em sua fazenda, o cruzamento das raças Angus e Nelore, para leite e corte.

Domingos Neto informou que em Tauá foi instalado e opera um frigorífico para o abate de ovinos, que, de tão moderno, está autorizado a emitir certificados para produtos de origem animal. Essa unidade industrial foi visitada, recentemente, pelo ministro da Agricultura, André de Paula, que se encantou com o que viu. O orador revelou, ainda, que apresentou emenda ao Orçamento Geral da União beneficiando o laboratório do Curso de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará, que, ao longo de sua história, formou com qualidade quase todos os profissionais da medicina veterinária do Ceará.

Mais adiante, Domingos Neto falou a respeito do projeto de construção do Arco Metropolitano, a rodovia de dupla pista com 100 km de extensão, ligando a BR-116, em Pacajus, ao Porto do Pecém, cruzando, por viadutos, estradas federais e estaduais. Ele disse que um empreendimento dessa envergadura, ao custo de R$ 1,5 bilhão, deve ser integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ou seja, sem depender de emendas parlamentares. O auditório concordou.

Depois, ele se referiu à qualificação dos lácteos produzidos no interior do Ceará. De acordo com Domingos Filho, há 5 mil queijarias funcionando nas cidades do sertão cearense, a quase totalidade das quais sem certificação da autoridade sanitária.

Na sequência, o parlamentar ouviu perguntas e informações dos empresários presentes. A primeira delas foi a de que as motobombas que reforçarão a Estação Elevatória do Projeto São Francisco em Salgueiro (PE), da qual virão as águas para o açude Castanhão, no Ceará, estão sendo fabricadas na China.

Outra informação foi esta: em Crateús, há crescente insatisfação da população diante da paralisação das obras de construção do açude Fronteiras. Um dos empresários presentes disse que “é inadmissível que um projeto tão importante para Crateús e para a economia do Oeste do estado, com 54% dos seus serviços executados, tenha sido paralisado”. Trata-se de uma barragem com capacidade para represar 488 milhões de metros cúbicos de água para o abastecimento das populações da sede municipal e dos distritos de Ibiapaba, Poti e Assis. O custo total do projeto é de R$ 1,4 bilhão.