Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Produtor abandona plantio de arroz, processa 2 milhões de litros de leite e mira ordenha com IA

Toda a produção é vendida para a Alvoar Lácteos, dona de marcas Betânia e Camponesa.

Escrito por Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Vacas-leiteiras de Moisés Maia ficam em galpão coberto e com ventiladores.
Foto: Ítalo Ramon/Octa/Divulgação.

A Fazenda São Francisco, em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, pertence à família do produtor rural Moisés Maia desde os tempos do Brasil Império.

Após o solo da propriedade receber os mais variados plantios agrícolas, hoje é a vez de vacas-leiteiras ocuparem o espaço, dando milhões de litros de leite por ano e adotando o uso de tecnologia de ponta para a ordenha.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Moisés Maia explica como funciona o rebanho de gado na fazenda, iniciado no começo dos anos 2000 em substituição às lavouras de arroz.

"Vi no leite uma atividade com muito futuro. É um alimento essencial, e nas pesquisas de mercado, era algo que seria muito precisado. Acho que fiz a escolha certa no momento certo, leite foi e sempre será um bom negócio. Criei meus filhos às custas do que produzo, e não tenho outra renda a não ser leite", observa o produtor.

Sem contato humano e IA para ordenha das vacas

O gado de Moisés é criado em área delimitada, onde fica boa parte do dia em uma área coberta do sol e da chuva, com ventiladores para conforto térmico, alimentação e hidratação balanceadas.

"Conforto térmico ajuda demais. A ordenheira é emborrachada, e a vaca relaxa na hora de soltar o leite. Aumentou dois litros de leite por vaca só com o emborrachamento", afirma.

O rebanho do produtor rural tem aproximadamente 200 animais, produzindo 28 litros de leite diariamente, em volume pode ser maior em algumas épocas do ano.

Com isso, a Fazenda São Francisco pode ultrapassar os 2 milhões de litros de leite produzidos anualmente. Segundo Moisés, toda a produção é vendida para a Alvoar Lácteos, dona de marcas de laticínios como Betânia e Camponesa e com sede em Morada Nova, também no Vale do Jaguaribe cearense.

Veja também

Imagem da notícia: Ceará tem 2º maior crescimento na produção de mel do País e mira mercado japonês
Agro

Ceará tem 2º maior crescimento na produção de mel do País e mira mercado japonês
Imagem da notícia: Criação de peixes e camarão expande pelo interior do Ceará; veja ranking de cidades
Agro

Criação de peixes e camarão expande pelo interior do Ceará; veja ranking de cidades
Imagem da notícia: Empresa cearense investe R$ 10 milhões para triplicar produção de leite em Limoeiro do Norte
Agro

Empresa cearense investe R$ 10 milhões para triplicar produção de leite em Limoeiro do Norte

A produção é "toda familiar", como frisa o produtor rural. Além dele, trabalham na propriedade a esposa, os dois filhos e uma das noras.

Com as novas tecnologias disponíveis, o objetivo de Moisés é utilizar softwares com inteligência artificial (IA) para dinamizar a produção.

Eles passariam a programar as ordenhas nas vacas, que atualmente ocorrem diariamente às 5 horas e às 16 horas. O alto custo ainda é entrave para Moisés, mas o produtor rural avalia que a tecnologia pode integrar em breve a produção.

Hoje se produz leite sem contato humano, nem o próprio ambiente tem mais contato com o leite. A ordenheira tem uma vedação no peito da vaca e vai direto para o tanque de expansão. O leite é conservado a 2°C, com controle e higienização. Não sou contra quem tira leite na mão, mas as inovações estão chegando para ajudar".
Moisés Maia
Produtor de leite em Limoeiro do Norte

Moisés foi umo dos participantes do Coalizão Agro, em Limoeiro do Norte, evento que discute o agronegócio no Ceará. A cadeia leiteira foi um dos destaques pelo potencial registrado na região.

Pecuária de corte precisa ser aliada da pecuária leiteira

O Ceará é, atualmente, um dos maiores produtores de leite do Brasil, com mais de 1 bilhão de litros por ano. Com boa parte do gado no Estado dedicado para a vocação leiteira, volta a crescer a pecuária de corte.

Em Iguatu, no Centro-Sul cearense, a Masterboi vai instalar um frigorífico industrial, o que deve estimular a cadeia produtiva.

Moisés Maia é produtor rural há quase 50 anos em Limoeiro do Norte.
Legenda: Moisés Maia é produtor rural há quase 50 anos em Limoeiro do Norte.
Foto: ítalo Ramon/Octa/Divulgação.

Para Moisés Maia, é um sinal positivo para o desenvolvimento das duas cadeias, ainda que mantenha o posicionamento de manter o rebanho de gado focado na pecuária leiteira.

"O pecuarista de leite e o de corte têm que andar de mãos dadas. Uma andorinha só nunca fez verão, temos que criar um grupo para ter forças", analisa o produtor rural.

*O repórter viajou a Limoeiro do Norte a convite do Coalizão Agro 2026.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Municípios/limoeiro do norte Economia

VC Repórter

Imagem da notícia Produtor abandona plantio de arroz, processa 2 milhões de litros de leite e mira ordenha com IA
Agro

Produtor abandona plantio de arroz, processa 2 milhões de litros de leite e mira ordenha com IA

Toda a produção é vendida para a Alvoar Lácteos, dona de marcas Betânia e Camponesa.

Luciano Rodrigues

Há 9 minutos

Imagem da notícia Como lidar com as fofocas no ambiente de trabalho?
Opinião

Como lidar com as fofocas no ambiente de trabalho?

Reconhecer o motivo de uma fofoca é uma ferramenta de gestão.
Foto de Delania Santos

Delania Santos

Há 9 minutos

Imagem da notícia Na semana da PecBrasil, o agro examina seus problemas
Opinião

Na semana da PecBrasil, o agro examina seus problemas

Vinte e nove empresários da agropecuária debateram sobre como a Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados pode ajudar os grandes projetos da economia do Ceará
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Há 2 horas

Imagem da notícia Leilão virtual da Cagece tem motos, geradores e eletrônicos com lances a partir de R$ 62
Negócios

Leilão virtual da Cagece tem motos, geradores e eletrônicos com lances a partir de R$ 62

Há 232 lotes de bens que não têm mais utilidade à companhia.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Quatro fábricas de calçados fecham e 528 funcionários são desligados em Pentecoste
Negócios

Quatro fábricas de calçados fecham e 528 funcionários são desligados em Pentecoste

Os funcionários foram informados do encerramento das atividades na manhã de segunda (22).

Redação

Imagem da notícia CNI entrega aos presidenciáveis propostas para a economia
Opinião

CNI entrega aos presidenciáveis propostas para a economia

O documento foi entregue aos pré-candidatos Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia PIB do Ceará cresce 1,9% no 1º trimestre de 2026, acima da média nacional
Opinião

PIB do Ceará cresce 1,9% no 1º trimestre de 2026, acima da média nacional

Estado crava mais um trimestre com crescimento melhor que o nacional.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia XIV Seminário de Gestores Públicos reúne mais de 12 mil visitantes em Fortaleza
Negócios

XIV Seminário de Gestores Públicos reúne mais de 12 mil visitantes em Fortaleza

Evento contou com representantes de 24 Estados e programação superior a 20 horas

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Consulta ao 2º lote de restituição Imposto de Renda abre nesta terça (23)
Negócios

Consulta ao 2º lote de restituição Imposto de Renda abre nesta terça (23)

O pagamento do segundo lote está programado para o dia 30 de junho.

Redação

Imagem da notícia Ceará tem 2º maior crescimento na produção de mel do País e mira mercado japonês
Agro

Ceará tem 2º maior crescimento na produção de mel do País e mira mercado japonês

Impulsionado pela tecnologia e exportações, setor expandiu 346% em dez anos, mas ainda enfrenta gargalos logísticos.

Paloma Vargas

 e 

Gabriela Custódio

Imagem da notícia Juros altos, carrinho cheio: por que o consumo brasileiro ainda resiste
Opinião

Juros altos, carrinho cheio: por que o consumo brasileiro ainda resiste

Foto de Redação

Redação

Imagem da notícia Eleição 2026: energia, água e estradas preocupam Faec e Fiec
Opinião

Eleição 2026: energia, água e estradas preocupam Faec e Fiec

Grandes projetos da indústria e do agro cearenses dependem de novas Linhas de Transmissão e do Projeto São Francisco
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Pix por aproximação mostrará saldo e limite da conta antes da transação
Negócios

Pix por aproximação mostrará saldo e limite da conta antes da transação

Desde fevereiro de 2025, instituições financeiras podem disponibilizar aos seus clientes o Pix por aproximação.

Redação

Imagem da notícia Consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 começa nesta terça (23)
Negócios

Consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 começa nesta terça (23)

Novo lote de restituição contempla mais de 9,5 milhões de contribuintes, sendo o maior da história.

Redação

Imagem da notícia Uber atualiza lista de carros aceitos nas categorias Comfort e Black; veja mudanças
Auto

Uber atualiza lista de carros aceitos nas categorias Comfort e Black; veja mudanças

Novas regras valem a partir de 11 de janeiro de 2027.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Ivens Júnior encontra-se com o agro e a indústria
Opinião

Ivens Júnior encontra-se com o agro e a indústria

Presidentes da Fiec e da Faec explicaram ao acionista e CEO de M. Dias Branco a evolução dos dois setores da economia cearense
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia PIB do Nordeste deve ultrapassar R$ 2 trilhões em 2027
Opinião

PIB do Nordeste deve ultrapassar R$ 2 trilhões em 2027

Economia nordestina equivale a '7 Paraguais' e seria a 3ª maior do Continente.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Qual é a empresa cearense de cosméticos que disputa o mercado com a Boca Rosa e a WePink?
Negócios

Qual é a empresa cearense de cosméticos que disputa o mercado com a Boca Rosa e a WePink?

Expectativa da companhia é alcançar faturamento de R$ 1 bilhão até 2030.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Duas apostas do Ceará acertaram a quina da Mega-Sena; veja cidades e valores
Negócios

Duas apostas do Ceará acertaram a quina da Mega-Sena; veja cidades e valores

O maior prêmio foi para o Rio de Janeiro, em que a aposta conquistou um total de R$ 39 milhões.

Redação

Imagem da notícia O que faz a construção civil do Ceará ser uma das 10 maiores do País?
Negócios

O que faz a construção civil do Ceará ser uma das 10 maiores do País?

Estado totalizou R$ 13,6 bilhões em obras.

Letícia do Vale

Imagem da notícia Cafeterias em Fortaleza faturam até 20% a mais com clubes de leitura
Negócios

Cafeterias em Fortaleza faturam até 20% a mais com clubes de leitura

Letícia do Vale

Imagem da notícia Banco Master: há um forte cheiro de pizza no ar
Opinião

Banco Master: há um forte cheiro de pizza no ar

No STF, buscam-se filigranas jurídicas para que a Compliance Zero tenha o mesmo fim da Lava Jato
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Eletrodomésticos disparam e materiais de construção afundam no Ceará; veja números
Opinião

Eletrodomésticos disparam e materiais de construção afundam no Ceará; veja números

Foto de Allisson Martins

Allisson Martins

Imagem da notícia Com novos voos da Latam, Fortaleza lidera no Nordeste oferta de assentos para Europa
Opinião

Com novos voos da Latam, Fortaleza lidera no Nordeste oferta de assentos para Europa

Foto de Igor Pires

Igor Pires

Imagem da notícia Move Brasil: veja as regras para participar do programa de financiamento para motoristas de app
Auto

Move Brasil: veja as regras para participar do programa de financiamento para motoristas de app

Programa, que também vale para taxistas, começa a valer nesta sexta-feira (19).

Redação

Imagem da notícia Postos de combustíveis e banco são autuados por irregularidades em Sobral
Negócios

Postos de combustíveis e banco são autuados por irregularidades em Sobral

As notificações do Ministério Público do Ceará foram realizadas nos meses de maio e junho.

Redação

Imagem da notícia Quais bancos vão aderir ao Move Brasil? Programa deve financiar carros para motoristas de app
Auto

Quais bancos vão aderir ao Move Brasil? Programa deve financiar carros para motoristas de app

Taxistas também serão beneficiados pelo programa criado pelo governo federal.

Redação

Imagem da notícia Projeto da Fiec de transição verde apresentado na União Europeia
Opinião

Projeto da Fiec de transição verde apresentado na União Europeia

Trata-se do “Economia Circular: um propósito para a Geração de Valor”, que apoia empresas cearenses na adoção de práticas sustentáveis
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Arena Castelão recebe exposição de carros antigos neste domingo (21); saiba mais
Auto

Arena Castelão recebe exposição de carros antigos neste domingo (21); saiba mais

O evento gratuito acontece de 8h às 14h, com entrada e estacionamento gratuitos.

Redação

Imagem da notícia Sorteios das loterias da Caixa são adiados por Jogo do Brasil na Copa nesta sexta (19)
Negócios

Sorteios das loterias da Caixa são adiados por Jogo do Brasil na Copa nesta sexta (19)

Segundo a Caixa, a alteração é temporária.

Redação

1

2 3 4 5