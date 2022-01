Veja lista de crianças agendadas para receber 1ª dose da vacina contra a Covid neste domingo (16)

Fortaleza continua, neste domingo (16), a vacinar crianças de 11 anos com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. O atendimento deste público ocorre no Centro de Eventos, de 9h às 17h, e apenas para os agendados. A lista com os nomes pode ser conferida abaixo.

A campanha de imunização para este público começou no sábado (15) e a Prefeitura de Fortaleza espera atender 400 crianças neste fim de semana. É importante lembrar que para ser agendado, a criança precisa estar cadastrada na plataforma Saúde Digital.

O Ceará recebeu, nesta sexta-feira (14), as primeiras unidades infantis da vacina desenvolvida pela Pfizer. As 55.100 doses serão usadas na imunização das crianças entre 5 e 11 anos no Estado.

Procedimento

Para receber a vacina, é preciso levar o cartão nacional de saúde da criança, documento de identificação dela (registro de nascimento, passaporte, identidade) e documento de identificação original do responsável ou acompanhante para o ato da vacinação presencial.

Após receber a vacina, as crianças deverão ficar de 15 a 20 minutos em observação. O atendimento ocorre exclusivamente por agendamento.

Menor número de agendados

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste na última sexta-feira (14), a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Estela Leite explicou que é devido à recomendação de observação das crianças no pós-vacina que a Pasta decidiu começar "com um agendamento de menor número".

Ana Estela Leite Titular da SMS "Faremos agendamento reduzido por bloco de horas para que as crianças não esperem tanto. Se mudarem os horários isso pode causar transtornos. Pedimos aos familiares, acompanhantes que estejam no local no horário e data agendada"

