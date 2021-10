Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza neste sábado (2)

Neste sábado (2), Fortaleza dará continuidade à vacinação da população adulta em segunda dose contra a Covid-19. Na lista disponível pela Prefeitura da Capital, há nascidos até 2003. Além disso, será feita em 12 postos de saúde a repescagem de idosos acima de 70 anos de idade que faltaram ao agendamento da dose de reforço. Fora essas, não estão previstas outras listas de vacinação para amanhã (2).

>> Veja lista de agendados para D2 neste sábado (2)

Dose de reforço

O atendimento a idosos que faltaram ao agendamento para D3 será feito entre 9 horas e 17h, em qualquer um dos 12 postos de saúde abaixo:

Guiomar Arruda (Rua General Costa Matos, 06 – Pirambu)

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Miriam Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota)

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Licinio Nunes (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Valdevino de Carvalho (Rua Guará, S/N – Itaoca)

Argeu Hebster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Parque São José (Rua Des. Frota, s/n - Parque São José)

Acrísio Eufrasino (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré).

Esse público terá de apresentar, para a vacinação, documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência, cartão de vacinação e comprovante do agendamento anterior.

Até o momento, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foram imunizados com dose de reforço em torno de 15 mil idosos acima de 70 anos e institucionalizados. A recomendação do Ministério da Saúde é de aplicar a terceira dose num prazo de seis meses após a segunda.

Adolescentes

Na próxima semana, entre segunda-feira (4) e quarta-feira (6), será feita nova rodada de repescagem para adolescentes que não compareceram ao agendamento da imunização.

Mais vacinas

Nesta sexta-feira (1º), o governador Camilo Santana (PT) anunciou que o Ceará deve receber 293.080 doses de vacinas contra a Covid-19, a primeira remessa chegando às 17 horas de hoje (1º), com 112.900 doses de AstraZeneca para aplicação de D2, e a segunda chegando amanhã (2), às 10h30, com 180.180 doses de Pfizer para aplicação de D1 e de D2.