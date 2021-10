37 mil adolescentes faltaram à primeira etapa da vacinação contra a Covid em Fortaleza

Uma nova repescagem para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, em Fortaleza, foi anunciada para a semana que vem, de acordo com a Prefeitura. Contudo, cerca de 37,5 mil pessoas desse grupo etário faltaram às primeiras fases de agendamento.

Até a última quarta-feira (29), 188.193 adolescentes de Fortaleza estavam cadastrados na plataforma Saúde Digital, cujo preenchimento é obrigatório. Até a mesma data, o vacinômetro estadual informava 150.684 jovens vacinados com a primeira dose.

20% é o percentual de adolescentes cadastrados que não receberam a D1 na Capital.

Na semana passada, a secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), Ricristhi Gonçalves, alertou que os jovens têm faltado aos agendamentos e quebrado a expectativa de uma imunização rápida.

“Temos em torno de 10% dos municípios que já vão concluir, municípios menores, que conseguiram buscar esses adolescentes, mas não tem sido tarefa simples”, disse.

Sem celular, sem aviso

Na prática, há situações diversas. A estudante de curso técnico Layane Oliveira, 17 anos, por exemplo, deixou passar duas oportunidades por motivos diferentes.

Eu perdi o primeiro agendamento porque estava doente, e a repescagem perdi porque estava sem celular.

Com as situações resolvidas, a jovem pretende finalmente conseguir a D1 na próxima segunda-feira.

Mateus Evangelista da Silva, 17, também não conseguiu a primeira dose, segundo a mãe, Margarida Evangelista, porque ficou sem celular por um período.

“O cadastro era no telefone dele e mandava ele olhar todo dia. Mas foi chamado dia 31 de agosto, logo quando estava sem”, justifica. “Na segunda vez, dia 17 de setembro, perdeu novamente, mas foi por desatenção”.

“Já fui num shopping e num posto, mas estou cansada de ir atrás. Falam que tem que esperar, mas fico com medo porque ele está tendo dois dias de aulas na semana”, diz Margarida, temendo a coincidência de datas.

Nova chance

A Prefeitura de Fortaleza informou que a repescagem para esse público ocorrerá de 4 a 6 de outubro, no Centro de Eventos ou nos shoppings RioMar Kennedy e Iguatemi.

O atendimento será de 9h às 17h, na data correspondente à idade, seguindo o calendário abaixo:

16 e 17 anos: 04/10 (segunda-feira)

14 e 15 anos: 05/10 (terça-feira)

12 e 13 anos: 06/10 (quarta-feira)

É preciso levar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de endereço e a comprovação do agendamento anterior. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o Bilhete Único ou carteira estudantil.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também orienta que os adolescentes sejam acompanhados pelos pais ou por um responsável.

