Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta sexta-feira (21)

A lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta sexta-feira (21) foi divulgada no começo da tarde desta quinta (20) pela Prefeitura.

Serão atendidos integrantes da terceira fase da campanha de vacinação inclui pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente.

>> Veja lista de agendados para vacinação nesta sexta (21) em Fortaleza

A aplicação dos imunizantes acontecerá nas modalidades drive-thru e salas de acolhimento nos seguintes locais: Centro de Eventos, Arena Castelão, shopping RioMar Fortaleza (Papicu), quatro Cucas (Barra, Jangurussu, José Walter e Mondubim) e Sesi Parangaba. No Centro de Eventos, as salas de acolhimento serão nos salões Taíba e Jericoacoara.

Terceira etapa da vacinação

Iniciada em 5 de maio, esta etapa da campanha de imunização acontece simultaneamente à vacinação do público prioritário da primeira e da segunda fases da campanha (idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança).

A vacinação é organizada por agendamento pela Prefeitura a partir do cadastro feito na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

As pessoas que realizaram o preenchimento dos dados, mas não receberam confirmação do cadastro, devem entrar em contato pelo telefone 0800 275 1475 para consulta da efetivação do cadastro.