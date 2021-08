Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quarta-feira (4)

O início desta quarta-feira (4) em Fortaleza deve ser de céu variando entre parcialmente nublado a claro. Já entre a tarde e a noite, a previsão do tempo na Capital indica predomínio de céu claro.

As informações são do monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Previsão para o Ceará

Conforme a Funceme, a previsão do tempo no Ceará para esta quarta é de céu variando de parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

O órgão já havia divulgado que o começo de agosto podia ser predominantemente de céu claro com poucas nuvens. Para os próximo dias, não há presença de sistemas de indutores de chuva no Estado.

"O cenário é típico do mês de agosto, que possui média pluviométrica mensal de apenas 4,9 milímetros", informa.

Baixa umidade

A Funceme prevê ainda, neste começo de semana, baixa umidade relativa do ar, entre 20% e 40%, principalmente no centro-sul e no período da tarde. Outra característica de agosto.

