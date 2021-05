Veja a previsão do tempo neste fim de semana para Fortaleza e todo o Ceará

Fortaleza deve amanhecer chuvosa pelo terceiro dia seguido, neste sábado (15), conforme projeção da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão, na Capital, é de dia com céu variando de nublado a parcialmente, entre a madrugada e a manhã, com evento de chuva.

As temperaturas mínima e máxima devem ser de 23° C e 31° C, respectivamente. À tarde, o céu também deve alternar de parcialmente nublado a claro.

Conforme a meteorologista Meiry Sakamoto, as precipitações observadas nos últimos dias ocorrem devido à condição de baixa pressão atmosférica sobre o oceano.

“É o que os meteorologistas chamam de cavado. Esse cavado favorece a formação das nuvens de chuva. Vale observar que, atualmente, a zona de convergência intertropical encontra-se posicionada em torno de um grau ao norte da Linha do equador. Por isso, não influencia as condições do tempo nos estados”, explica.

Domingo em Fortaleza

A Funceme prevê céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, da madrugada à manhã deste domingo (16). A temperatura mais elevada deverá ser de 31° C. Já a mais amena de 23° C.

Fim de semana no Ceará

Para esse sábado em todo o Ceará, espera-se céu variando de nublado a parcialmente, com chuva isolada em todas as regiões. Isso significa que as precipitações podem atingir de 20% a 50% da área do Estado, explica a meteorologista.

Para o domingo (16), a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuvas em todas as regiões, indicando precipitações entre 5% a 20% do território cearense.