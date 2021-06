Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (3)

O Ceará continua em cenário de estabilidade atmosférica, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Para esta quinta-feira (3), a previsão do tempo em Fortaleza indica céu parcialmente nublado a claro no período da madrugada e manhã.

À tarde e à noite, a Capital deve se manter com poucas nuvens no céu. A temperatura mínima prevista é de 24° C e a máxima pode chegar a 32° C.

Em todo o Estado, haverá predomínio de céu variando entre claro e parcialmente nublado pelo menos até a próxima sexta-feira (4).

Tempo seco

Essa atual condição de estabilidade favorece o tempo seco, com umidade relativa do ar variando entre 40% e 60% no centro-sul do Estado, segundo a Funceme.

Imagens de satélite da tarde desta quarta-feira (2) mostram a presença de poucas nuvens sobre o Ceará. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuva no período de fevereiro a maio, continua afastada da costa cearense.