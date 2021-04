Veja a lista para a 2ª dose da vacina contra a Covid nesta sexta-feira (9) em Fortaleza

A aplicação da segunda dose de vacina contra a Covid-19 continua nesta sexta-feira (9/4) para profissionais da saúde e idosos acima de 70 anos. Os pacientes serão atendidos nos centros de vacinação montados na Arena Castelão, Centro de Eventos, Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy.

A imunização com as primeiras doses (D1) na Capital está pausada desde a última terça-feira (6), quando o estoque de imunizantes disponíveis acabou. Novo lote de vacinas chegou ao Ceará nesta quinta, com 170.450 doses, mas a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ainda aguarda a distribuição das vacinas, que é realizada Secretaria do Estado (Sesa), para retomar a aplicação da D1.

Eles devem ter feito cadastro no Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). As listas dos agendados são divulgadas pela SMS.

Os idosos e profissionais agendados recebem mensagem via WhatsApp e e-mail contendo as informações como dia, local e hora. Para evitar transtornos e aglomerações, a SMS frisa que eles compareçam ao local somente no horário marcado.

LOCAIS DE VACINAÇÃO NESTA QUINTA-FEIRA (8)

Drive-thru e pontos de acolhimento para vacinação, para atender tanto quem dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy