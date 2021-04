Veja a lista de agendados para a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (27) em Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou a lista das pessoas agendadas para vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (27) em Fortaleza. Idosos de 60 a 74 anos devem receber a segunda dose da imunização. E profissionais de saúde, que atendem pacientes por demanda espontânea, recebem a primeira dose.

Lista de idosos agendados para a 1ª dose

Lista de idosos agendados para 2ª dose

Lista de profissionais agendados para 1ª dose

Para o público-alvo serão oferecidas as modalidades drive-thru e pontos de acolhimento a imunização. No momento, a cidade está na segunda fase da campanha de vacinação contra a doença, que acontece de forma gradual e escalonada, desde 22 de março.

Locais de imunização

Drive-thru e pontos de acolhimento, para pessoas que dispõem de carro e para as que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos (apenas para profissionais)

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

Pontos de acolhimento:

Cuca Jangurussu

Cuca Barra do Ceará

Cuca Mondubim

Cuca José Walter

Vale salientar que só pessoas que estão agendadas devem se dirigir aos locais de vacinação, no horário marcado, para evitar aglomerações.

Leia mais Metro Pessoas à espera de 2ª dose podem buscar vacinação se não houver agendamento até data limite

2ª dose

Com relação à segunda dose, as pessoas agendadas devem comparecer no dia agendado para tomar o reforço no período de confiança.

As datas que constam nos cartões de vacinação não necessariamente correspondem à aplicação da segunda dose, mas, sim, ao limite sugerido para o recebimento dela.

Agendamento

A Prefeitura continua organizando a imunização por agendamento, a partir daqueles que realizaram o cadastro no site Saúde Digital, da Secretaria da Saúde (Sesa).

De acordo com a gestão municipal, no caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades em fazer o cadastro, há uma busca destas pessoas, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o passo a passo.

Passo a passo para o cadastro

Acesse o site www.vacinacaocovid.saude.ce.gov.br; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada. Caso a reposta seja positiva, a Prefeitura de Fortaleza realizará realizará agendamento para a modalidade domiciliar; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e confira seu e-mail de confirmação, para garantir que o cadastro seja concluído; Acompanhe o site coronavirus.fortaleza.ce.gov.br. Lá, as listas dos agendados são divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia de atendimento.

Documentos necessários para se vacinar

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e a data limite da aplicação da segunda dose serão disponibilizadas no próprio cartão de vacinação.