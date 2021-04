Veja a lista de agendados para a 2ª dose da vacina contra a Covid na Capital nesta quinta-feira (8)

A aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 segue nesta quinta-feira (8) em Fortaleza para idosos e profissionais de saúde. Vacinação continua nos centros e drive-thrus montados na Arena Castelão, no Centro de Eventos e nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

>> Veja a lista de profissionais agendados para quinta-feira (8)

>> Veja a lista de idosos agendados para quinta-feira (8)

A vacinação com as primeiras doses (D1) na Capital está pausada desde a última terça-feira (6), quando o estoque de imunizantes disponíveis acabou. Novo lote de vacinas chega ao Ceará nesta quinta, com 170.450 doses, possibilitando o retorno da aplicação de D1.

Eles devem ter feito cadastro no Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). As listas dos agendados são divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Os idosos e profissionais agendados recebem mensagem via WhatsApp e e-mail contendo as informações como dia, local e hora. Para evitar transtornos e aglomerações, a SMS frisa que eles compareçam ao local somente no horário marcado.

Locais de vacinação nesta quinta-feira (8)

Drive-thru e pontos de acolhimento para vacinação, para atender tanto quem dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza