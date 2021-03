Vacinação de idosos com 73 anos começa nesta terça-feira (23) em Fortaleza

Pessoas com 73 anos começarão, nesta terça-feira (23), a ser vacinadas contra a Covid-19 em Fortaleza. Apenas idosos previamente cadastrados na plataforma Saúde Digital poderão receber doses do imunizante.

A lista dos agendados será divulgada pelo site da Prefeitura de Fortaleza com as informações sobre data, horário e local da vacinação. Essas pessoas também receberão mensagem via WhatsApp contendo as informações do agendamento.

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada nesta segunda-feira (22), está ocorrendo de forma gradual, e começou pelos idosos de 74 anos. A imunização dessa faixa etária segue sendo feita em paralelo aos de 73 anos, informou a Prefeitura.

O cronograma de imunização está sendo executado na Capital de forma escalonada e em ordem decrescente. A expectativa do executivo municipal é atender cerca de 4 mil idosos por dia, até domingo (28). A próxima faixa etária que será incluída será a dos idosos de 72 anos.

Pontos de vacinação

Os idosos deverão ir a um dos oito locais de vacinação. Na Arena Castelão, no Centro de Eventos e nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy os pontos de imunização são em formato drive-thru. Os equipamentos também deverão oferecer salas de acolhimentos para os idosos que não têm veículo.

Já os quatro Cucas (Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim e José Walter) amplicam o imunobiológico apenas nas salas de acolhimento. Eles atendem ao público que não tem acesso à internet ou possui dificuldades em realizar seu cadastro.

A vacinação em domicílio também está mantida para os idosos de 74 anos acamados ou com restrição de mobilidade, condição que deve ser informada no Saúde Digital.

Faltosos

As pessoas a partir de 75 anos que não puderam comparecer no dia que estavam agendadas para receber a primeira ou a segunda da dose, podem se dirigir a qualquer um dos pontos de vacinação, portando o comprovante de agendamento, para receber o imunizante.