Crianças de 11 anos começam a ser vacinadas contra Covid em Fortaleza, neste sábado (15)

A vacinação de crianças contra a Covid em Fortaleza começa neste sábado (15), segundo anúncio do prefeito José Sarto nas redes sociais. O Diário do Nordeste apurou que a Capital recebeu 13.200 doses para iniciar a imunização do público infantil.

A imunização deve acontecer por faixa-etária, começando com as de 11 anos de idade e seguindo em ordem decrescente. Após receber a vacina, as crianças devem ficar de 15 a 20 minutos em observação.

O atendimento ocorrerá exclusivamente por agendamento, em ordem decrescente de idade, e, segundo o prefeito, as listas serão divulgadas ainda nesta sexta-feira (14). A expectativa é atender 400 crianças ao longo do fim de semana.

"Gente de Fortaleza. Com grande alegria, informo que iniciaremos amanhã a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. O atendimento desse público ocorrerá exclusivamente por agendamento, em ordem decrescente de idade, iniciando com os de 11 anos, avançando até os que possuem 5 anos", disse o prefeito.

Até o momento, o único local onde haverá vacinação para o público infantil é o Centro de Eventos de Fortaleza, no Salão Icapuí. Foram convocados cerca de 100 profissionais da área da saúde para atuarem no equipamento, neste fim de semana, a partir das 9h.

Acolhimento

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Estela Leite explicou que é devido à recomendação de observação das crianças no pós-vacina que a Pasta decidiu começar "com um agendamento de menor número".

"Queremos evitar aglomeração no local de vacinação. No Centro de Eventos temos ambulância com suporte avançado. Existe todo um aparato para que tenhamos uma campanha dentro de todos os rigores, critérios", destaca a secretária.

Ana Estela Leite Titular da SMS "Faremos agendamento reduzido por bloco de horas para que as crianças não esperem tanto. Se mudarem os horários isso pode causar transtornos. Pedimos aos familiares, acompanhantes que estejam no local no horário e data agendada"

De acordo com a Pasta, até a manhã desta sexta-feira (14), eram aproximadamente 67.500 crianças cadastradas em Fortaleza para receber a vacina contra Covid. A estimativa é que existam quase 11 mil crianças com 11 anos de idade na Capital.

Documentação

A Secretaria destaca que é preciso levar o cartão nacional de saúde da criança, documento de identificação da criança (registro de nascimento, passaporte, identidade) e documento de identificação original do responsável ou acompanhante para o ato da vacinação presencial.

Ana Estela Leite pede atenção dos familiares para que acompanhem as listas divulgadas diariamente: "Nosso planejamento é que eles cheguem e sejam rapidamente atendidos e vacinados. É diferente se tratar com o público de crianças. Já temos uma história de mudança de perfil epidemiológico, de erradicar muitas doenças com as vacinas. Pedimos que cadastrem essas crianças".