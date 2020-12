Vacina da Covid-19: governador do Ceará anuncia viagem a Brasília e SP para negociar aquisição

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou, neste sábado (12), que está com viagens para Brasília e São Paulo marcadas para a próxima segunda-feira (14). O assunto da agenda, conforme publicação em redes sociais, é a compra de doses da vacina contra a Covid-19 para distribuição e aplicação aos cearenses.

A viagem, segundo o gestor, será realizada junto ao secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, com quem o governador se reuniu, na noite de hoje, para tratar das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no território cearense.

Na última quinta-feira (10), o Governo de São Paulo confirmou o início da produção da vacina do Instituto Butantan contra o novo coronavírus. Serão de 600 mil a 1 milhão de doses diárias produzidas. Camilo Santana já havia afirmado que mantém contato com João Doria para garantir a imunização no Ceará.

Na publicação desta noite, Camilo aproveitou para negar boatos de que estaria "promovendo aglomerações". "Recebi há pouco mensagens falando que estou em festa de casamento. Peço que parem de compartilhar fake news", alertou.

