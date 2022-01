Uso de máscara PFF2 é obrigatório a partir desta segunda-feira; entenda as regras

O decreto de combate à pandemia da Covid-19 no Ceará, publicado no último dia 15 de janeiro, trouxe a obrigatoriedade do uso de máscaras do tipo N95, PFF2 ou similares a partir desta segunda-feira (24). O equipamento é considerado por especialistas como mais adequado para proteção contra a variante Ômicron.

De acordo com o decreto estadual, esse tipo de proteção é obrigatória para "trabalhadores que atuam na área da saúde, além de funcionários de farmácias, de supermercados e de escolas que mantenham contato direto com o público".

O médico Rodrigo Astolfi explica que a PFF2 ou N95 filtra melhor as partículas de vírus, tornando mais difícil a contaminação.

Rodrigo Astolfi médico "Os espaços por dentro da máscara são tão apertados que até as partículas de vírus ficam retidas na máscara, ela é a única que tem essa propriedade. A N95 serve para te proteger, quando você inala o ar, ela funciona como um filtro e barra as partículas de vírus".

Falta no mercado

Contudo, representantes das categorias para qual o uso é obrigatório relatam que o equipamento de proteção individual (EPI) não é achado facilmente.

"Nós não estávamos preparados para isso, o mercado não tem esse produto com tanta disponibilidade", alega o presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), Nidovando Pinheiro.

A situação é confirmada pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), Fábio Timbó, que diz não ter máscaras N95 suficiente para atender ao decreto.

Fábio Timbó presidente do Sincofarma "Isso porque 99% desas máscaras são importadas e com o aumento dessa terceira onda, assim como aconteceu nas outras ondas, a demanda mundial aumentou assustadoramente".

Combinação de duas máscaras

O pesquisador na Universidade de Vermont e membro do Observatório Covid-19BR, Vitor Mori, em entrevista ao jornal O Globo, explica que a variante Ômicron tem um alto poder de transmissão, o que justifica o uso de máscaras de melhor filtragem.

Segundo ele, a máscara a PFF2 - de preferência com a tira na cabeça, é a mais segura para a proteção. Na sequência, ele elenca o item com tiras que prendem atrás da orelha, e a KN95, equivalente a PFF2, mas sem os mesmos certificados.

Porém, caso não seja possível ter dessas disponíveis, a recomendação é usar a combinação da cirúrgica com uma de pano por cima. A ordem deve ser essa para que a cirúrgica filtre e a de pano ajuste ela melhor.

"É preciso desmistificar a PFF2. Ela não é mais difícil de achar, basta procurar além da farmácia, como lojas de material de construção ou EPI. E como pode ser reutilizada várias vezes, não é tão cara", afirma.

Distribuição gratuita

Atualmente, tramitam na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) dois projetos – um deles já aprovado – que sugerem que o próprio Governo do Ceará comece a distribuir esses equipamentos de proteção para a população.

As duas matérias são projetos de indicação, ou seja, uma sugestão dada por parlamentares para o governador, que pode acatar ou não as propostas.