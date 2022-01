Mais indicadas para proteção contra Covid, máscaras PFF2 podem ser reutilizadas 25 vezes, diz estudo

O uso de máscaras de proteção vem sendo defendido desde o início da pandemia de Covid-19 e, dentre as opções existentes, a PFF2 é a mais indicada para uma prevenção efetiva. O item, inclusive, pode ser desinfectado e reutilizado 25 vezes.

É o que diz nova pesquisa do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos. As informações são do portal Olhar Digital.

Ao todo, sete marcas mais usadas nos EUA foram testadas em um processo envolvendo peróxido de hidrogênio vaporizado (VHP), procedimento padrão de descontaminação em ambiente hospitalar.

O estudo revelou que após passar pelo processo 25 vezes, todas as marcas de PFF2 testadas mantiveram eficiência de filtragem de 95% ou mais

“As descobertas do nosso estudo expande as descobertas anteriores e mostram que o VHP é um método relativamente seguro para reprocessar respiradores e pode ajudar a resolver a escassez em futuras epidemias”, disse a líder do estudo, Christina Yen.