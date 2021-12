Unifametro lança 15 novos cursos em unidades da Grande Fortaleza

O Ensino Superior do Centro Universitário Fametro (Unifametro) conta agora com mais 15 novos cursos de graduação. Nas modalidades presencial e EAD, os cursos foram lançados nas unidades Fortaleza, Maracanaú e Cascavel. Ao todo, são mais de 30 opções de graduação na Unifametro, que está com inscrições abertas para o vestibular presencial e online.

A prova presencial será realizada no próximo dia 11 de dezembro, enquanto que a online pode ser feita a qualquer momento pelo site seja.unifametro.edu.br. “O vestibular online está aberto no nosso site, ou seja, a qualquer momento ou hora, o candidato que tiver interesse pode realizar a inscrição e fazer a redação”, afirma Denise Maciel, reitora da Unifametro.

Não é cobrada taxa de inscrição e os ingressantes podem usar a nota do ENEM a partir do ano de 2010 e ganhar bolsa de até 100%. Em todas as unidades (Fortaleza, Maracanaú e Cascavel), os interessados ainda podem garantir desconto de 30% durante todo curso ou optar por ingressar através de transferência, ou como segunda graduação, com bolsas de até 40%.

“Além do Prouni, oferecemos bolsas de estudos no Educa Mais Brasil e Quero Bolsa. Os candidatos que vão iniciar a primeira graduação acessam o site dos parceiros, realizam o cadastro e, se tiver vagas para o curso e turno que ele desejar, basta fazer a adesão da bolsa”, explica a reitora.

Novos cursos



De acordo com a reitora Denise Maciel, a inclusão dos novos cursos de graduação é feita a partir de um estudo preliminar do mercado, em que são identificadas as maiores demandas, tanto de cursos quanto da modalidade (presencial/EAD). “Almejamos também trazer cursos inovadores. Porém, o mais importante, é que queremos contribuir para o elo homem e sociedade, com cursos que transformem tanto as vidas dos nossos alunos quanto o desenvolvimento do nosso estado”, avalia

Confira a lista dos novos cursos da Unifametro:



Unidade Aldeota

Enfermagem - Bacharelado (Presencial)



Unidade Conselheiro Estelita

Enfermagem - Bacharelado (EAD)



Unidade Cascavel

Educação Física - Bacharelado (Presencial)

Enfermagem - Bacharelado (Presencial)

Estética e Cosmética - Tecnológico (Presencial)

Fisioterapia - Bacharelado (Presencial)

Serviço Social - Bacharelado (Presencial)



Unidade Maracanaú

Ciências Contábeis - Bacharelado (Presencial)

Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo (Presencial)

Pedagogia - Licenciatura (Presencial)

Educação Física - Bacharelado (Presencial)

Gestão Comercial - Tecnólogo (Presencial)

Serviço Social - Bacharelado (Presencial)

Nutrição - Bacharelado (Presencial)

Psicologia - Bacharelado (Presencial)



Sobre a Unifametro



A Unifametro é considerada o segundo melhor Centro Universitário entre as instituições particulares do Ceará, segundo o último Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação (MEC). A instituição trabalha com o objetivo de aprimorar os alunos para o mercado a partir de programas como o Carreiras. Além disso, investe em responsabilidade social por meio dos núcleos de atividades práticas (Complexo Odontológico, Clínica de Saúde Integrada, Núcleo de Prática Jurídica, Centro de Medicina Veterinária, Academia, Núcleo de Gastronomia), que abrem atendimento à comunidade, e no incentivo à pesquisa, por meio da Coordenadoria de Pesquisa e Monitoria (Coopem).

Serviço



Centro Universitário Fametro (Unifametro)

Telefone: 85 3206.6400

Instagram: @unifametro

Vestibular Unifametro

Presencial: 11 de dezembro. Inscrições até dia 9/12 pelo seja.unifametro.edu.br

Online: A qualquer momento pelo site

