UniAteneu oferta cursos de qualificação profissional em diversas áreas na modalidade EaD

Atualmente, muitas pessoas buscam capacitação profissional que reúna qualidade no ensino e flexibilidade, para deixar o currículo mais competitivo e ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Diante do contexto atual de retomada da economia após a desaceleração provocada pelos efeitos da pandemia da Covid-19, o Centro Universitário Ateneu (linkar a palavra que está sublinhada para https://uniateneu.edu.br/) oferta, a partir deste mês, mais de 50 cursos de qualificação profissional na modalidade de ensino a distância (EaD), nas áreas administrativa, tecnológica e da saúde.

Os cursos são reconhecidos pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96, que normatiza a educação no Brasil, e visa atender à necessidade do momento por uma melhor preparação para ingresso nas vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem fazer inscrição por meio do site https://queroserateneu.com.br/.

Os cronogramas dos cursos estão alinhados com a crescente demanda por qualificação e capacitação profissional, com uma carga horária estendida entre 240 e 560 horas, sendo a maior do mercado. A metodologia é moderna e mescla a realização de videoaulas, e-books, mapas conceituais, trilhas de aprendizagem e recursos de gamificação, estando em conformidade com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o que garantirá ao futuro profissional uma formação completa e atualizada.

Outro grande diferencial é a possibilidade de o aluno realizar o seu curso profissionalizante em uma instituição de ensino superior classificada entre as 100 melhores instituições de ensino do Brasil pela Revista Exame (2017).

Tecnologia

Os ambientes tecnológicos que serão utilizados pelos alunos são os mesmos disponibilizados pelos acadêmicos do ensino superior. Com isto, a UniAteneu reforça o compromisso com a excelência no ensino, valorizando ainda mais o investimento feito pelo futuro aluno. Após o primeiro acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o aluno tem 12 meses de validade do seu curso, podendo assim estudar no seu ritmo e concluir bem antes de expirar a sua licença, além de ter a possibilidade de refazê-lo quantas vezes desejar nesse intervalo de tempo.

Os cursos são estruturados para possibilitar o autoaprendizado, permitindo que o aluno tenha todos os materiais e ferramentas disponíveis para conduzir e concluir o seu curso. “Fazer a sua formação em uma instituição de ensino superior, incluída na lista das 100 melhores do Brasil, segundo a revista Exame, utilizar as mesmas ferramentas de aprendizagem disponibilizadas aos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação e ter os cursos planejados e desenvolvidos por professores mestres e doutores são algumas das vantagens da UniAteneu que garantem um ensino de excelência”, afirma Paulo Alexandre Rodrigues, coordenador de Expansão em EaD da UniAteneu. “Ao concluir o seu curso, o aluno ainda vai receber um certificado com validade nacional e emitido por um centro universitário, o que dá ainda mais credibilidade à formação e valoriza o seu currículo”, acrescenta.

Para Ricardo Zambrano Júnior, diretor de Educação a Distância da UniAteneu, um dos diferenciais dos cursos livres de qualificação profissional é a quantidade de horas para cada curso criado. “Enquanto o mercado costuma trabalhar com uma carga horária mais reduzida de menos de 50 horas, trabalhamos em um projeto de grande qualidade para que os interessados se qualifiquem para o mercado de trabalho com projetos de mais de 240 horas até 560 horas. Isso garante que o aluno irá ter todo o aprendizado em uma forma de ensino por meio do autoestudo, garantindo a independência e flexibilidade da aprendizagem, com a autonomia de conclusão mínima de dois meses e meio e máxima de um ano”, explica o diretor.

Confira a lista de cursos ofertados:

- Área Administrativa

Assistente de Secretaria Escolar

Assistente Administrativo

Auxiliar de Escritório

Assistente de Compras

Assistente de Departamento de Pessoal

Assistente de Recursos Humanos

Assistente de Produção

Assistente de Qualidade

Estoquista

Assistente de Logística de Transporte

Assistente de Transporte e Distribuição

Assistente de Logística

Assistente de Suprimento

Auxiliar de Logística e Operações

Auxiliar de Tesouraria

Assistente Financeiro

Auxiliar de Crédito e Cobrança

Agente de Microcrédito

Faturista

Auxiliar Contábil

Assistente de Marketing

Assistente de Marketing Digital

Operador de Telemarketing

Representante Comercial

Assistente de Vendas

Assistente Comercial

Assistente de Comércio Exterior

- Área Tecnológica

Ilustrador

Diagramador

Assistente de Produção Gráfica

Web Designer

Web Master

Administrador de Banco de Dados

Programador Web

Programador Mobile

Programador de Computadores

Programador de Sistemas

Assistente de Operação de Redes de Computadores

Administrador de Redes

Suporte Técnico

Assistente de Manutenção de Computadores

Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores

Auxiliar Técnico em Segurança do Trabalho

- Área da Saúde

Atendente de Farmácia

Agente Ambiental

Operador de Estações de Tratamento de Água, de Esgoto e de Efluentes Industriais

Agente de Combate de Endemias

Agente de Desenvolvimento Socioambiental

Agente Local de Vigilância em Saúde

Auxiliar de Farmácia de Manipulação

SERVIÇO:

Centro Universitário Ateneu

Site: https://uniateneu.edu.br/

Contatos: 0800 006 1717

