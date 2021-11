UniAteneu disponibiliza estrutura completa para alunos na unidade Harmony – Bezerra de Menezes

Para construir e estabelecer uma formação superior de excelência, visando uma carreira de sucesso dos futuros profissionais, é preciso investir numa estrutura física e tecnológica atualizada e na qualidade do corpo docente, o que o Centro Universitário Ateneu garante aos alunos desde o início do curso nas mais diversas áreas do conhecimento. Situada em localização privilegiada na cidade de Fortaleza, a unidade acadêmica Harmony – Bezerra de Menezes, implantada em agosto de 2021, foi preparada para proporcionar aos discentes a melhor experiência na obtenção dos conhecimentos teóricos e práticos com excelência.

A nova unidade está localizada no epicentro dos bairros Pici, Antônio Bezerra, Parquelândia, São Gerardo, Presidente Kennedy e Olavo Bilac, com fácil acesso a diferentes regiões da capital cearense, bem próxima ao North Shopping e ao Rio Mar Kennedy. O aluno que matricular-se em um dos cursos ofertados na unidade, terá uma excelente estrutura instalada em um prédio de arquitetura moderna, poderá desfrutar de estacionamento coberto e gratuito e com segurança em todas as dependências do Edifício Harmony Premium Business.

Em sua estrutura física, dispõe de laboratórios com equipamentos de última geração, mais de 30 salas de aula, biblioteca com amplo acervo físico e digital e wi-fi disponível em todas as dependências. “Nossa expertise nos permite transformar pessoas, tornando-as capazes e competitivas. Estou convicto de que a UniAteneu faz este papel com competência e seriedade. Nossos ex-alunos são prova disso, pelo trabalho que hoje realizam nas mais variadas profissões, contribuindo para uma sociedade justa e igualitária”, ressaltou Djalma Guerra, gerente da unidade Harmony – Bezerra de Menezes.

Para o prof. Me. Wanderson Martins, coordenador do Curso de Enfermagem da UniAteneu, os laboratórios foram planejados de modo a proporcionar uma maior aproximação dos ambientes práticos da área da Saúde, para que que o aluno desenvolva as suas habilidades em ambiente com infraestrutura moderna, com equipamentos de simulação e direcionado às competências de cada curso. “A estrutura de cada laboratório, seja ele comum a todos os cursos ou os específicos da Enfermagem, proporciona ao aluno não somente o desenvolvimento da habilidade técnica, como também as competências generalistas e profissionais. Todos os laboratórios foram ampliados, permitindo atender às necessidades de ensino, visando o processo educativo que o mercado de trabalho exige do profissional que formamos”, ressaltou o coordenador.

Centro Integrado de Saúde Ateneu (Cisa)

Legenda: Além das aulas nos laboratórios, os alunos do Curso de Fisioterapia podem realizar estágio no Cisa Foto: Divulgação

Em funcionamento na unidade Harmony – Bezerra de Menezes, o Centro Integrado de Saúde Ateneu (Cisa) é um espaço onde alunos do Curso de Fisioterapia podem realizar estágios e atender a população com diferentes serviços, como avaliações e atendimentos em Fisioterapia, Neurologia, Traumato-Ortopedia, atividades de educação em Saúde para a comunidade e atividades em grupo visando a prevenção da saúde. Atendimentos de aferição de sinais vitais também são realizados pela equipe de Enfermagem e logo serão acrescentados o serviço de prevenção ginecológica, pré-natal, puericultura e educação em saúde.

Para a profª. Camila Nogueira, coordenadora do Cisa e docente do Curso de Fisioterapia da UniAteneu, o espaço tem uma grande importância na formação dos alunos, pois é onde coloca-se em prática todo conteúdo teórico e prático visto durante a graduação em Fisioterapia, através dos atendimentos realizados. “Eu vejo o Cisa como um local onde os alunos conseguem vivenciar a prática da profissão, pois temos a vivência real com pacientes que necessitam de atendimento. Isso faz toda a diferença na trajetória acadêmica. Também temos a oportunidade de realizar pesquisar científicas para enriquecer o currículo dos nossos alunos, sem falar que de forma supervisionada, eles colocam em prática tudo que foi visto durante o período do curso”, explicou a coordenadora.

Qualquer pessoa pode ser atendida no Cisa, como pacientes da comunidade, colaboradores, alunos e atletas da UniAteneu, através da cobrança de um preço social pelo atendimento. Para marcar a consulta, a pessoa deve procurar o Centro Integrado de Saúde Ateneu pessoalmente na unidade Harmony – Bezerra de Menezes ou ligar através do telefone (85) 3108-4660, para obter maiores informações. O Cisa funciona nos períodos da manhã, tarde e noite.

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

Legenda: A unidade Harmony comporta em sua estrutura mais de 30 salas de aula. Foto: Divulgação

O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) é o local onde se desenvolvem as práticas de estágio interno do Curso de Psicologia da UniAteneu para os alunos que optam pela ênfase curricular “Processos Clínicos e de Saúde”. O SPA, disponível para a prática dos alunos na unidade acadêmica Harmony – Bezerra de Menezes, oferece amplo espaço para o desenvolvimento das atividades dos estagiários, prestando atendimento à comunidade externa, colaboradores, professores e alunos da UniAteneu.

Em relação à comunidade externa, o SPA tem como prioridade de atendimento à população de baixo poder aquisitivo. Os serviços ofertados são atendimento psicológico individual de crianças, adolescentes, adultos e idosos; atendimento em grupo de adultos; avaliação psicológica; e orientação profissional, contribuindo para a formação de excelência para os alunos no âmbito clínico. A estrutura do SPA, com salas climatizadas e isoladas acusticamente, possibilita o desenvolvimento das atividades de estágio, de modo a preservar a qualidade e o sigilo dos atendimentos prestados. Além disso, os estagiários contam com uma sala em que podem realizar estudos, evoluir prontuários e participar das supervisões semanais com os professores.

Para a profª. Ma. Karlinne Souza, psicóloga (CRP-11/07711) e coordenadora e responsável técnica do SPA na unidade Harmony – Bezerra de Menezes, o SPA tem por objetivo desenvolver projetos junto à sociedade que contemplem a prestação de serviços de psicologia aplicada. Isso inclui, no âmbito clínico, o atendimento psicológico à comunidade interna e externa à UniAteneu e, no âmbito acadêmico e pedagógico, a integração do aluno UniAteneu com a prática profissional e o mercado de trabalho, propiciando seu desenvolvimento profissional e acadêmico. “Além disso, o estágio no SPA desenvolve no acadêmico de Psicologia a capacidade de observação clínica, análise, reflexão, avaliação do processo e tomada de decisão em situações reais de trabalho. Desse modo, o SPA incentiva a autonomia do aluno na busca, sistematização e produção de conhecimentos e práticas necessários à atuação profissional”, afirmou a coordenadora.

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)

Legenda: Todos os cursos têm um corpo docente composto por mestres e doutores com experiência de mercado Foto: Divulgação

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UniAteneu, instalado na unidade Harmony – Bezerra de Menezes, é composto por secretaria e núcleo de atendimento, onde os alunos do Curso de Direito praticarão o atendimento real e simulado. Também compõem o NPJ as salas de conciliação e mediação, onde serão realizadas reuniões com as partes interessadas para a efetivação de acordos reais, com foco na solução de problemas e na capacitação dos alunos nessa forma de atuação, que é a mais nova tendência na advocacia pública e privada. Existe ainda uma sala de audiência para a realização de simulações com juízes reais, dando ao aluno o conhecimento sobre as diversas formas de atuação do advogado; e os núcleos de peticionamento, assim como em grandes escritórios, onde os alunos estarão assistidos pela tecnologia para produzir petições, analisar processos, fazer acompanhamentos de prazos e experimentarem a real atuação no cotidiano de um operador do Direito.

“O NPJ é um verdadeiro centro de desenvolvimento de habilidades. É neste espaço onde os alunos de Direito entram em contato com a experiência da vida prática, vivenciando a atuação em casos simulados e em casos reais com atendimento à sociedade. Passando a entender o funcionamento de um escritório, aprendendo a atender um cliente e como se comportar diante das situações do dia a dia, o aluno da UniAteneu somará ao conteúdo aprendido em sala de aula todo o conhecimento prático que é necessário para o mercado de trabalho, facilitando a sua inserção em escritórios e empresas ou, ainda, em seu próprio escritório”, disse o prof. Dirceu Medeiros, coordenador do Curso de Direito da UniAteneu na unidade Harmony – Bezerra de Menezes. O NPJ entrará em funcionamento em janeiro de 2022 e os atendimentos à sociedade iniciarão no mês de fevereiro.

Legenda: A unidade está situada nas proximidades do North Shopping, com fácil acesso para diferentes bairros da cidade. Foto: Helton Rolim

Cursos de graduação ofertados na unidade Harmony – Bezerra de Menezes:

- Direito

- Enfermagem

- Psicologia

- Fisioterapia

- Farmácia

- Biomedicina

- Nutrição

- Serviço Social

- Educação Física

- Estética e Cosmética

- Engenharia Civil

- Engenharia de Produção

- Arquitetura e Urbanismo

- Pedagogia

- Administração

- Processos Gerenciais

- Gestão de Recursos Humanos

- Logística

- Ciências Contábeis

Conheça as instalações da unidade acadêmica Harmony – Bezerra de Menezes da UniAteneu.

SERVIÇO

Centro Universitário Ateneu – Unidade Harmony – Bezerra de Menezes

Endereço: Av. Humberto Monte, nº 2929. Rodolfo Teófilo

Site: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717

