Uece oferece atendimento psicológico emergencial gratuito; Veja como agendar

O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), em parceria com a Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental (Lapsam), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), este mês, voltou a oferecer atendimentos psicológicos emergenciais gratuitos, realizados pela internet a moradores de Fortaleza e das cidades da Região Metropolitana.

O atendimento emergencial disponibilizado pelo serviço, conforme a Uece, é aquele procurado de forma eventual, em momentos de angústia. Ele se difere, por exemplo, do realizado na psicoterapia, na qual o acompanhamento é mais sistemático e periódico.

Devido à característica emergencial, o serviço garante a ocorrência de até no máximo 2 atendimentos que serão realizados via Whatsapp ou Google meet. Eles acontecem às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, no período da noite, das 18h às 20h.

Já os agendamentos devem ser realizados no mesmo dia do atendimento, pelo telefone (85) 99753-1296, das 8h às 17h. Portanto, se a necessidade for de ser atendido segunda-feira, o interessado deverá ligar na segunda.

Público-alvo do trabalho

O número de pessoas agendadas para atendimento por dia é limitado, e depende da quantidade de plantonistas disponíveis.

Conforme a coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada da Uece, professora Layza Castelo Branco, o serviço está disponível para pessoas a partir de 13 anos de idade. O plantão, explica ela, é realizado por alunos de Psicologia da Uece, do último ano do curso, e também por alunos de Medicina que fazem parte da Liga Acadêmica de Psiquiatria.

Antes da pandemia de Covid-19, o serviço era presencial. Mas, devido à crise sanitária, os atendimentos são realizados de forma online

Mais informações

Atendimento psicológico emergencial

Quando: segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 20h

Agendamento: segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h pelo telefone (85) 99753-1296