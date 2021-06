Uece aplica vestibular para mais de 11.400 candidatos na manhã deste domingo, em Fortaleza

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizou a 1ª etapa do seu vestibular para 13.401 candidatos, na manhã deste domingo (20), no Estado. Destes, 11.490 realizaram o exame em Fortaleza. A prova teve duração de quatro horas, das 9 às 13 horas.

Na Capital, 1.880 pessoas foram para o campus do Itaperi. O restante foi para o Centro de Humanidades e para colégios da rede estadual e privados. Já no Interior do Ceará, as unidades da Uece receberam 1.911 candidatos.

Os estudantes disputaram 2.380 vagas, das quais 1.246 são para os cursos em Fortaleza e 1.134 para as unidades de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Tauá e Mombaça.

Segundo a instituição, todos os protocolos sanitários foram respeitados, incluindo o limite de 50% do público. O campus do Itepri possui capacidade para receber 3.600 pessoas.

Como o certame já havia sido adiado em razão da pandemia de Covid-19, esse é primeiro vestibular do ano da universidade.

Nesta primeira etapa, os candidatos fazem provas de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha, compreendendo Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, Educação Física, Sociologia e Filosofia.

A redação ocorrerá nos próximos dias 4 e 5 de julho.

Protocolos

A Uece afirma que cumpre com os protocolos definidos pelo Governo do Estado, respeitando as medidas de proteção individual em função da Covid-19, como distanciamento e higienização, exigindo o uso de máscaras dos candidatos e todos os profissionais, que participam do processo do concurso, além de álcool em gel a disposição de todos.

Foto: Divulgação / Uece