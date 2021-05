Símbolo nacional, pau-brasil é celebrado no país como símbolo de perseverança

Nesta segunda-feira (3), foi celebrado o dia do pau-brasil, considerado um ícone de força, beleza e resistência no País desde o período de colonização no século XVI. A árvore - que deu origem ao nome da nossa pátria e é um símbolo nacional desde 1978 pela lei 6.607 - foi explorada de modo desenfreado ao longo dos anos e, atualmente, encontra-se na lista oficial de espécies da flora ameaçadas na região.

Leonardo Jales Leitão, ambientalista e integrante do Movimento Pró-Árvore, explica que o risco de extinção do pau-brasil é atenuado devido à baixa variabilidade genética da planta.

Leonardo Jales Leitão Ambientalista e integrante do Movimento Pró-Árvore É como se todos esses paus-brasil que a gente vê plantados por aí sejam descendentes de uma mesma árvore, então isso ameaça a espécie. A gente busca reverter esse quadro preocupante até porque, do ponto de vista conservacionista, a árvore é um símbolo de perseverança”

O ambientalista comenta ainda que a Paubrasilia echinata não é nativa do Ceará, sendo mais presente nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e, principalmente, na Bahia - que abriga diversas espécies da planta há mais de 500 anos.

Legenda: No parque Adahil Barreto, do Parque do Cocó, existe a Alameda Pau-Brasil, que conta em média com dez árvores já crescidas Foto: Kid Junior

Onde encontrar pau-brasil em Fortaleza

Em Fortaleza, a árvore pode ser vista no Parque do Cocó, no campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Jardim de Burle Marx do Theatro José de Alencar, no Passeio Público, na Praça Gustavo Barroso e na Praça do Ferreira, além de outras localidades.

De acordo com o doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Marcos Vicente, o pau-brasil é uma árvore de grande porte presente em todo o território da Mata Atlântica.

Marcos Vicente Doutor em História Social/UFF Ela foi ganhando significado ao longo do processo de colonização por ser um produto valioso, atraindo muitos europeus interessados na sua exploração. Na visão tradicional da história, ela representa uma origem do Brasil”.

Segudo Marcos Vicente, o nome Brasil surgiu para designar o local onde a árvore era encontrada, popularizando-se com o tempo. Até então, os portugueses chamavam a região de Ilha de Vera Cruz ou Terra da Santa Cruz.

O historiador ressalta ainda que o pau-brasil, antes, era conhecido pelos indígenas pelo nome de ibirapitanga, que significa árvore vermelha, devido à coloração da sua madeira, que foi usada posteriormente para tingir tecidos e fabricar materiais diversos, chegando a ser considerada a primeira atividade econômica do País.

Legenda: O pau-brasil, antes, era conhecido pelos indígenas pelo nome de ibirapitanga, que significa árvore vermelha, devido à coloração da sua madeira, que foi usada posteriormente para tingir tecidos e fabricar materiais diversos Foto: Kid Junior

A conservação do pau-brasil

Atualmente, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) planta constantemente o pau-brasil pelo Estado. “Além disso, nos nossos viveiros, nós temos mudas que doamos às escolas, às universidade e às prefeituras, por exemplo, porque naturalmente elas quase não existem mais na Mata Atlântica, são raras”, pontua o secretário Artur Bruno.

“Na área Adahil Barreto, do Parque do Cocó, nós criamos recentemente a Alameda Pau-Brasil, que conta em média com dez árvores já crescidas. É uma forma de reconhecimento dessa árvore tão importante para a nossa história e para a economia brasileira”, continua Bruno.

O ambientalista Leonardo Mota recomenda às pessoas, que também queiram ajudar a conservar o pau-brasil, a fazer o plantio perto de suas casas ou do seu trabalho. “Não adianta só plantar, tem que fornecer um cuidado especial e intenso para ele, principalmente nos primeiros dois anos”.