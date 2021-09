Seu Chaguinha, dono de tradicional bar do Benfica, morre aos 91 anos

O proprietário do famoso "Bar do Chaguinha", Francisco Ferreira Neto, de 91 anos, morreu na noite deste sábado (11). O óbito foi confirmado em nota de pesar publicada pelo secretário executivo da Cultura de Fortaleza, Evaldo Lima. A causa ainda não foi divulgada.

"O bar do Seu Chaguinha era a extensão de sua casa e de sua família. Era um pouco a nossa casa também. Meu respeito e solidariedade aos familiares e amigos", disse o gestor.

Inaugurado em 1956, empreendimento foi um dos principais redutos boêmios, no bairro Benfica, na Capital. O Bar do Chaguinha fechou as portas em 2015, após 57 anos de história.

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também lamentou a perda. ""Hoje, Fortaleza registrou a despedida desse grande amigo e personagem histórico da boemia e da cultura da nossa Cidade. O Chaguinha nos acolheu no bairro da Gentilândia, por mais de 50 anos, junto com sua família e vai nos deixar saudades", publicou.

Em 2015, quando Chaguinha fechou o bar, fez um depoimento e agradeceu aos frequentadores.“Agora vai falar o Chaguinha da Gentilândia, com o coração transbordado de saudade dessa clientela que está aqui. Não é por acaso que eu tenho 60 anos de Gentilândia, muito bem vividos. Nessa casa nunca teve um problema que dissesse assim: hoje teve isso", contou seu Chaguinha.

"Eu vou encerrar, hoje, por motivo de idade. São 85 anos de luta. Tudo aquilo que tem começo, tem fim, já diziam os profetas. Agradeço a Deus e a vocês a felicidade de ter conseguido vencer na vida com a minha família. Consegui formar todos os meus filhos, consegui comprar esse prédio e a minha casa para morar. Não vou viver de esmola, só de saudade de vocês”, disse, emocionado, arrancando lágrimas dos presentes.

Legenda: O bar do Chaguinha fechou as portas em 2015, após 57 anos de história