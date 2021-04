Serviço de carro por assinatura garante economia e conforto para usuários

Comprar um carro novo significa comodidade, mas junto com ela vêm diversos gastos e preocupações como IPVA, orçamentos duvidosos de mecânicos e dificuldades no momento da revenda, que encarecem e dão dor de cabeça ao consumidor. Para fazer valer o tempo e o dinheiro de cada cliente e proporcionar que qualquer pessoa sinta a liberdade de ter um carro por assinatura, a Localiza lançou Localiza Meoo. O serviço chega ao mercado para mostrar como é muito mais fácil e econômico ter um carro por assinatura do que comprar um.

Localiza Meoo é um serviço de assinatura pensado para se adequar ao estilo de todos sem burocracias, que contempla carro 0km, impostos como IPVA, emplacamento, manutenções e atendimento 24h. Por meio de seu aplicativo exclusivo, Localiza Meeo possibilita que todas essas vantagens e informações possam ser controladas de modo completamente digital.

Quer entender melhor como o carro por assinatura facilita a sua vida e é mais econômico do que comprar um carro? Veja este exemplo a seguir que põe na ponta do lápis os custos para comparar as vantagens de Localiza Meoo. Vamos supor que você esteja pensando em comprar um carro do tipo SUV à vista e pretende ficar com ele por 2 anos, rodando 1.000 KM por mês.

Legenda: Simulação entre compra de veículo e carro por assinatura. Foto: Divulgação

Apenas por essa conta apresentada na ponta do lápis, Localiza Meoo já mostra porque é um ótimo negócio, e ainda existem mais vantagens.

Além de todas essas comodidades, Localiza Meoo tem programas que se adequam ao estilo de vida de todo tipo de consumidor, estendendo a sua experiência em programas como o Tudo Meoo, Clube de benefícios integrado com marcas parceiras, como a Connect Car, que dá cashback da taxa de adesão, 18 meses de mensalidade grátis e 30% de desconto após o período.

Para incentivar novas pessoas a assinarem, também oferecem o programa Assino Embaixo, que estimula os clientes a convidarem amigos para também viverem a experiência de fazer parte de Localiza Meoo, oferecendo descontos nas mensalidades por cada indicação que assinar um carro.

Sobre a Localiza

A Localiza é a maior empresa de aluguel de carros na América do Sul. Companhia de capital aberto listada na B3 e com elevado nível de governança corporativa, a Localiza traz em sua história resultados extraordinários de protagonismo e inovação. Fundada em Belo Horizonte, em 1973, ao longo do tempo consolidou-se como uma plataforma de negócios de mobilidade composta por Localiza, Localiza Gestão de Frotas e Localiza Seminovos sendo hoje uma das 20 marcas mais valiosas do país. A companhia reúne uma série de premiações e reconhecimentos do mercado ligados a relacionamento com clientes e investidores. A sinergia das áreas de eficiência aliada à excelência operacional permite à Companhia oferecer as melhores soluções de mobilidade por meio de 605 agências, distribuídas em 6 países da América do Sul.

