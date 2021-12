Seminário Regional de Gestores de Cascavel debate sobre educação

A 9ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura de Cascavel realizam na tarde desta quinta-feira (2) o Seminário Regional de Gestores da Rede Pública, no Núcleo de Arte e Cultura do município, no bairro Centro. O evento contará com a presença de diretores estaduais e municipais para falar sobre educação.

Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Igor Queiroz abrirá o debate abordando o impacto da educação em valores humanos na educação infantil, exemplificando o trabalho desenvolvido no Instituto Myra Eliane.

Legenda: Igor Queiroz abrirá o debate exemplificando o trabalho desenvolvido no Instituto Myra Eliane Foto: Kid Júnior

De acordo com a organização, o encontro terá a participação das seis cidades representadas pela Regional (Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Cascavel, Beberibe e Pindoretama) e gestores da rede pública estadual e municipal desses locais.

O Seminário Regional de Gestores será realizado na sede do Núcleo de Arte e Cultura de Cascavel (Naec), na Avenida Chanceler Edson Queiroz, 605, no bairro Centro, das 13h às 17h.

Desafios e perspectivas

Dando continuidade, a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, e a secretária de Educação do Estado, Eliana Estrela, tratarão de desafios e perspectivas da recuperação das aprendizagens nas circunstâncias

da pandemia de coronavírus, seguidas de abertura de plenário para interação dos demais presentes.

Finalizando o Seminário Regional de Gestores, o deputado federal Idilvan Alencar pautará sobre a educação no contexto nacional.