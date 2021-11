Instituto Myra Eliane inaugura Memorial Edson Queiroz em Cascavel

Localizado na Praça Nossa Senhora do Ó, no centro de Cascavel/Ce, instalado no prédio da antiga Cadeia Pública e da Casa da Câmara dos Vereadores, o Memorial Edson Queiroz é fruto da iniciativa do presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade.

No local são encontrados: salas temáticas, documentários e objetos de acervo pessoal que fazem parte da história do empresário cascavelense que, de sua terra natal, fez surgir a indústria de beneficiamento de castanha caju no Ceará. Hoje, é, mundialmente, reconhecido e eleito pela Bloomberg Línea uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina pelo legado de valor do seu conglomerado empresarial diversificado de marcas, produtos e serviços.

Legenda: "É justo eternizar Edson Queiroz através deste memorial, na terra onde ele nasceu e se desenvolveu como grande benfeitor. Tudo foi construído com muito afeto e com muito amor em cada detalhe, pois nós queremos que a cidade tenha pertencimento por esse equipamento e se reconheça através da história que ele contará", ressalta o presidente do IME, Igor Queiroz Barroso. Foto: LC Moreira

O legado de formação profissional deixado por Edson Queiroz também será enaltecido através do monumento comemorativo, palco para atividades culturais e de formação educacional.

Legenda: O marchand Max Perlingeiro é o responsável pela curadoria do equipamento e destaca o caráter inédito do equipamento: "pessoalmente, desconheço no Brasil a existência de um memorial tão completo e que traz, ainda, a vocação de educação formadora em seu funcionamento." Foto: LC Moreira

Por meio de parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, cursos profissionalizantes online serão viabilizados à população utilizando a estrutura do memorial, que será gerido pelo Instituto Myra Eliane e pela Prefeitura de Cascavel.

Legenda: Memorial Edson Queiroz Foto: LC Moreira

O Memorial Edson Queiroz funcionará de terça a sexta - feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e aos domingos, das 09h às 12h e das 17h às 20h. A entrada é gratuita.

Veja as fotos da noite desse dia significativo captadas por LC Moreira:

