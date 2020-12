Selo Unicef é entregue a 115 municípios do Ceará; Estado bate recorde em certificação

O Ceará bateu recorde de municípios certificados com o Selo Unicef. A 8ª edição do levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) agraciou 115 cidades do Estado, conforme anúncio em live na manhã desta terça-feira (8). Dezesseis deles receberam o Selo pela primeira vez. Na última edição, 2013-2016, o Estado teve 83 cidades condecoradas.

O Selo, principal ação do Fundo no Brasil, avalia municípios que fortaleceram políticas públicas orientadas à infância e à adolescência e deram mais atenção a ações integradas de saúde, educação, proteção e assistência social das gestões municipais e estaduais para se alcançar resultados.

Ao todo, 431 municípios de 18 estados brasileiros receberam a certificação. Eles elaboram um diagnóstico da situação da população de até 18 anos e criam e implementam um Plano de Ação para enfrentar os principais problemas que afetam esse grupo etário.

O Selo Unicef foi criado no Ceará, em 1999. Nos anos seguintes, foi expandido para o Semiárido e, em 2009, passou a integrar também a Amazônia Legal brasileira. Cada ciclo dura quatro anos, coincidindo com a gestão das prefeituras.

No processo de certificação, o Fundo lança diretrizes e propõe ações concretas, além de acompanhar o município e apoiar na qualificação das políticas públicas.

Confira a lista de municípios do Ceará:

Acaraú

Acopiara

Alcântaras

Alto Santo

Antonina do Norte

Aquiraz

Aracati

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Baixio

Barbalha

Barreira

Barro

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Canindé

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Cedro

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Eusébio

Forquilha

Fortim

Frecheirinha

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibiapina

Icapuí

Iguatu

Ipaporanga

Ipu

Irauçuba

Itaiçaba

Itapajé

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribe

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Mauriti

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Novo Oriente

Ocara

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Paracuru

Parambu

Paramoti

Penaforte

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Porteiras

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Salitre

Santa Quitéria

Santana do Acaraú

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tejuçuoca

Trairi

Ubajara

Umirim

Uruoca

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará