Secretário da Saúde, Dr. Cabeto agradece a profissionais de saúde que atuam na pandemia no Ceará

O secretário da Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto, usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para agradecer pelo empenho aos profissionais envolvidos no combate à Covid-19 em solo cearense. Na publicação, o titular da pasta citou caso de gratidão dos pacientes registrado por ele na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor, em Fortaleza.

"Escrevo, inicialmente, para agradecer a alma e o espírito daqueles que com humildade e capacidade de dedicação têm enfrentado esses tempos", iniciou, em texto, o secretário.

Durante o relato, Dr. Cabeto disse ter atestado, em visita à UPA, como os internados com a doença são gratos pelo atendimento recebido, além de ter visto funcionários felizes em ajudar na unidade de saúde.

Legenda: Dr. Cabeto utilizou página pessoal no Facebook para fazer o agradecimento Foto: reprodução/Facebook

"Testemunhei a gratidão dos pacientes, que estavam há dias aguardando, pacientemente, mas já em tratamento para Covid-19, em uso de oxigênio e de corticosteroides", comentou.

Em meio ao agradecimento, Cabeto também fez questão de ressaltar o momento complicado em relação ao coronavírus no Ceará. De acordo com o secretário, a conta chegou da forma mais "dura, perversa, em frente a uma catástrofe".

Apesar disso, ressaltou acreditar em uma forma de positividade diante das dificuldades enfrentadas atualmente. "Há, a meu ver, esperança, pois estamos evoluindo como gente, nos doando, entregando nosso trabalho intensamente, com amor e dedicação, às próximas gerações e aos nossos filhos", completou.

Pandemia no Ceará

Atualmente, a pandemia de Covid-19 está no estado mais crítico em todo o País. Segundo o Painel Níveis de Alerta, disponibilizado na plataforma IntegraSUS, todos os 184 municípios do Ceará atingiram níveis de alerta mais graves para a transmissão da doença.

Atualizados na manhã desta sexta-feira (19), os dados apontam um fato grave: esta é a primeira vez na qual o Ceará todo se encontra nos estados mais graves de alerta.

Ao todo, 494.049 casos de Covid-19 já foram registrados em território cearense, com 12.799 óbitos confirmados até o fim da tarde desta sexta.