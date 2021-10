Rodovias estaduais do Ceará apresentam reduções de acidentes e de mortes durante feriadão

O Ceará registrou reduções nos números de acidentes, de danos materiais e de mortes durante o feriadão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida deste ano em comparação ao mesmo período em 2020.

As ações preventivas do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual da Polícia Militar do Ceará (BPRE/ PMCE) nas rodovias estaduais começaram no sábado (9) e terminaram na terça-feira (12).

Dados

No balanço de 2021, no comparativo com 2020, houve redução em 15% no total de acidentes, retração de 20% em danos materiais e redução de 25% em mortes. Quanto ao número de feridos, houve aumento de 5%.

Em 2020, foram 33 acidentes. Neste ano, outros 28. Já de danos materiais, foram 15 contra 12 em comparação aos dois anos.

Quatro mortes foram contabilizadas em 2020, contra três em 2021. No número de feridos, foram 22 casos no ano passado, e 23 em 2020.

Ações estratégicas

As ações estratégicas da operação do BPRE para o feriadão contaram com o reforço de policiamento nas rodovias cearenses, ações de policiamento ostensivo e preventivo, além de fiscalizações com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).

