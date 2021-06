Repescagem para quem perdeu segunda dose da Coronavac ocorre no domingo (20), no Castelão

Fortaleza irá realizar uma repescagem para pessoas que perderam a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 Coronavac neste domingo (20), na Arena Castelão. O intervalo entre doses recomedando é de 28 dias.

Quem não pôde comparecer ao dia agendado, deve levar o cartão de vacinação, documento de identidade e documento que comprove a situação, em caso de comorbidades ou prioridade.

Para os que receberam o imunizante da AstraZeneca e perderam o prazo da segunda dose, é possível procurar qualquer ponto de vacinação, sem necessidade de agendamento, para receber o reforço.

Em maio, a prefeitura realizou mutirões para colocar em dia a imunização do público que recebeu a Coronavac, após atraso do cronograma de milhares de pessoas.

Segundo a Secretária da Saúde, Ana Estela Leite, um número maior de pessoas será agendado para receber a segunda dose dos imunizantes contra a doença a partir desta semana.

Até domingo (13), 791.835 fortalezenses receberam a primeira dose da vacina. E 333.001 pessoas receberam as duas doses necessárias.

Vacinação da população em geral

Fortaleza começou a vacinar a população geral em 6 de junho. Até o momento, 111.750 pessoas sem comorbidade ou prioridade receberam a primeira dose. No fim de semana, houve mutirão e mais de 40 mil pessoas foram vacinadas.

Para se vacinar contra a Covid-19, é preciso ter se cadastrado no site Saúde Digital (confira passo a passo abaixo) da Secretaria da Saúde (Sesa). É por meio deste cadastro que os municípios realizam os agendamentos.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.