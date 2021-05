Público que perdeu a 2ª dose da CoronaVac em Fortaleza tem nova chance nesta quarta-feira (19)

Nesta quarta-feira (19), moradores de Fortaleza que perderam o mutirão de aplicação da segunda dose da CoronaVac, realizado no último domingo (16), têm uma nova chance de receber a vacinação. Atendimento ocorrerá no drive-thru do Centro de Eventos, na entrada Docas.

A informação foi divulgada na noite desta terça (18) pelo prefeito Sarto Nogueira, em publicação nas redes sociais. A imunização será das 9h às 17h.

É necessário comprovar o agendamento do último domingo e apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Ainda segundo o prefeito, além da vacinação dos "atrasados", haverá agendamento para imunização do grupo prioritário. As listas ainda serão divulgadas.

Mutirão

O mutirão realizado no último domingo, para colocar em dia a imunização de pessoas que estavam com doses atrasadas, aplicou a CoronaVac em 31.693 pessoas. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, mais de 39 mil doses estavam previstas para serem aplicadas na data.

Ao todo, 503.820 pessoas foram contempladas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até a segunda-feira (17), diz a prefeitura, entre os grupos prioritários da primeira, segunda e terceira fase. Entre eles, 309.459 receberam a segunda dose.