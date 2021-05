Mutirão de vacinação em Fortaleza tem mais de 39 mil agendados neste domingo; veja imagens

Mais de 39 mil pessoas estão agendadas para receber a segunda dose da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, em Fortaleza, neste domingo (16). Mutirão é focado em pessoas que estão com a imunização atrasada, devido a problemas de fornecimento.

No Centro de Eventos, um dos pontos de aplicação do imunizante, a primeira hora de vacinação foi de movimentação intensa e fila de carros para o drive-thru. No total, 67 pontos de acolhimento para vacina funcionam até as 17h.

Legenda: Vacinação iniciou às 9h e segue até 17h Foto: Thiago Gadelha Legenda: Fila se formou na primeira hora do mutirão Foto: Thiago Gadelha Legenda: Movimentação intensa de veículos para o drive-thru de vacinação Foto: Thiago Gadelha Legenda: Carros formam fila para entrar no Centro de Eventos Foto: Thiago Gadelha

Além de 60 postos de saúde abertos para vacinação, a Capital tem três policlínicas e quatro pontos de acolhimento (Centro de Eventos, Arena Castelão, RioMar Fortaleza e Sesi Parangaba). (veja lista abaixo)

Legenda: Postos de saúde da Capital são pontos de aplicação da vacina Foto: Thiago Gadelha

O agendamento segue os "critérios de maior intervalo de tempo da primeira dose, sendo critério de desempate a maior idade", de acordo com a Prefeitura de Fortaleza.

Tranquilidade

O prefeito de Fortaleza Sarto Nogueira, compartilhou imagens de alguns pontos de vacinação e afirmou que o mutirão "transcorre bem, com tranquilidade".

Legenda: Prefeito comentou sobre o dia de mutirão Foto: Reprodução/Instagram

"Faz toda diferença quando o público agendado comparece aos locais no horário marcado, mantendo distanciamento, com apenas um acompanhante", escreveu Sarto em publicação no Instagram na manhã deste domingo.

Doses recebidas

Nesse sábado (15), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recebeu 42 mil doses de CoronaVac, segundo o prefeito Sarto Nogueira anunciou.

Veja os locais de vacinação deste domingo (16)

