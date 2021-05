Veja a lista de agendados para a vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira (19) em Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou a lista dos agendados para a vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira (19) em Fortaleza.

Segundo a Prefeitura, a imunização acontecerá na modalidade drive-thru e salas de acolhimento no Centro de Eventos, na Arena Castelão, no Shopping RioMar Fortaleza, nos quatro Cucas e no Sesi Parangaba.

No Centro de Eventos as salas de acolhimento serão nos salões Taíba e Jericoacoara.

Locais de vacinação

Drive-thru e salas de acolhimento, para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

- Arena Castelão

- Centro de Eventos

- Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Salas de acolhimento:

- Cuca Barra

- Cuca Jangurussu

- Cuca José Walter

- Cuca Mondubim

- Sesi Parangaba

3ª fase da campanha de imunização

A terceira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início dia 5 de maio e inclui pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente.

Conforme a gestão municipal, a nova etapa acontecerá simultaneamente à vacinação do grupo prioritário da primeira e segunda fase: idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança.

Cadastro

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro no site Saúde Digital, da Secretaria de Saúde.

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades em realizar seu cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

Passo a passo para cadastro no Saúde Digital

1) Acesse o site https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, e se possui alguma comorbidade. A Prefeitura realizará agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanha no site https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br as listas dos agendados, que são divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.

Serviço

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no sistema Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.