Projeto de inclusão e lazer com bicicletas adaptadas começa neste sábado (2); saiba como participar

O projeto "Bike Sem Barreiras", que tem como objetivo permitir a interação de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou com autismo aos espaços de convivência de Fortaleza, começará neste sábado (2), na Praia de Iracema.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a iniciativa será realizada aos sábados, de 8h às 12h, quinzenalmente.

Para participar, os interessados devem se inscrever no horário apresentando o RG na tenda do projeto que ficará montada perto do Centro Cultural Belchior e em frente ao projeto Praia Acessível.

Apoio

Nos passeios ciclísticos inclusivos, os participantes vão contar com o apoio de profissionais e estudantes de Educação Física e Fisioterapia.

Eles atuarão como instrutores da utilização das bicicletas ou acompanhar durante o percurso, na ciclofaixa da Praia de Iracema. A expectativa da Prefeitura é atender, a cada edição, cerca de 20 pessoas.

Juliana Coelho Superintendente da AMC O Bike sem Barreiras será marcante para as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou autismo porque vai incluí-las na prática do esporte. Será uma grande oportunidade para que, no futuro, essas pessoas possam se locomover através da bicicleta.

Bicicletas adaptadas

Serão disponibilizados três modelos diferentes de bicicletas adaptadas:

Triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos, conhecido como handbike;

Bicicleta dupla, pedalada pelo monitor ou acompanhante e por uma pessoa com deficiência visual;

Bicicleta adaptada com uma cadeira de rodas no lugar da roda dianteira, voltada para usuários com tetraplegia ou deficiência múltipla.

O "Bike sem Barreiras" está ligado ao projeto-piloto Rota Acessível, desenvolvido pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e pela Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência (Copedef).

A iniciativa transforma as rotas acessíveis para bicicletas adaptadas. O primeiro trecho vai do Mercado dos Peixes, no Meireles, ao Dragão do Mar, na Praia de Iracema.

