Profissionais de saúde que perderam data da vacina terão nova chance nesta terça-feira (18)

Profissionais da saúde de Fortaleza que perderam a data de vacinação contra a Covid-19 poderão ser imunizados nesta terça-feira (18) no Centro de Eventos do Ceará. A nova chance vale para aqueles que estavam agendados, mas perderam a primeira ou a segunda dose.

O atendimento será no salão Taíba, das 9h às 17h. É preciso levar a comprovação do agendamento prévio, documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e documento comprobatório de efetivo exercício da profissão em Fortaleza de forma impressa.

Profissionais de saúde

O público a ser vacinado, com base em ofício da Secretaria da Saúde do Estado, é o de profissionais que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, seja na assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde.

Entre eles, trabalhadores de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias e drogarias, por exemplo.

Seguindo a orientação federal, não serão contemplados neste momento da vacinação trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de interesse à saúde, como academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal.

Atrasados

Nesta segunda, o Centro de Eventos recebeu pessoas da terceira fase da campanha de imunização que, por algum motivo, perderam a data de agendamento.