Policiais do Bope realizam parto de emergência em via pública no bairro Montese

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), atender a uma ocorrência inusitada na noite desta segunda-feira (5). Os agentes realizaram o parto de uma grávida em via pública, no bairro Montese, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia, os militares estavam se deslocando até a base do batalhão quando foram chamados por um casal às 22h40. A gestante, Gleiciane Alves de Sousa, já estava em trabalho de parto no momento da abordagem. Com o auxílio da equipe, a mulher teve o bebê no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua Almirante Rubim.

Após o procedimento, a mãe e a bebê, batizada de Isadora Alves, foram encaminhadas pelos agentes ao Hospital Maria José Barroso, o Frotinha da Parangaba, onde receberam os cuidados médicos devidos.