Pitbull desaparecido é encontrado através de câmeras de videomonitoramento

As câmeras de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) ajudaram a empreendedora Roseane Cândico a encontrar o seu cão da raça pitbull, nesta sexta-feira (24). Desaparecido desde o último domingo (19), as imagens apresentaram o momento em que o cachorro foi resgatado por um subtenente do Exército Brasileiro após ter sido atropelado no bairro Benfica, em Fortaleza.

Legenda: Heitor foi adotado pela família de Roseane há quatro meses Foto: Divulgação

Entenda o caso

Heitor, como o cachorro é chamado pela sua tutora, fugiu de casa no dia 19 de setembro de 2021. Roseane conta que o incidente aconteceu enquanto estava no supermercado com o marido e seu irmão estacionava o carro na garagem.

"Enquanto ele estacionava, Heitor aproveitou a brecha e fugiu. Meu irmão ainda tentou correr atrás dele, mas quanto mais ele corria atrás mais o Heitor corria pelas ruas", conta.

Após ser informada do ocorrido, Roseane seguiu pelas ruas do bairro Benfica, próximo ao 23º Batalhão de Caçadores, em busca de informações do pitbull. A empreendedora conta ainda que um soldado afirmou que viu um cachorro sendo resgatado após um acidente com um motoboy.

“Ficamos aliviados por saber que ele tinha sido resgatado. Mas, depois dessa informação, começamos a fazer campanha nas redes sociais, principalmente no Facebook, já que lá tem muitos grupos de animais desaparecidos. Muitas pessoas ajudaram compartilhando", esclarece.

Investigação para encontrar o pitbull

Mesmo com a campanha nas redes em andamento, Roseane teve a ideia de buscar pelas imagens das câmeras de videomonitoramento do local próximo ao que o soldado havia informado.

A proprietária do animal buscou ajuda com a Polícia Civil do Ceará, por intermédio do 25º Distrito Policial (Vila União), que realizou diligências com apoio das imagens do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE).

Conforme a investigação, Heitor se acidentou e foi resgatado em uma via no bairro de Fátima por um motorista, que levou o animal para casa. O resgate foi flagrado pelas câmeras, que possibilitaram a identificação do veículo, conduzido por um subtenente do Exército Brasileiro.

Legenda: As câmeras de videomonitoramento possibilitaram a identificação do veículo do subtenente do Exército Brasileiro que resgatou o animal Foto: Divulgação

Reencontro

“Quando o recebemos, ele estava com muita dor e um pouco confuso. A pata traseira dele estava quebrada e, hoje, ele fez um procedimento cirúrgico. Agora é aguardar a recuperação dele. O importante é que ele está bem”, conta Roseane ao relembrar o reecontro com Heitor, que está na família há quatro meses.

Legenda: Roseane Cândico reencontrou o seu pitbull Heitor nesta sexta-feira (24) Foto: Divulgação

Agora, Heitor se recupera da cirurgia na pata traseira. Assim, Roseane agradece a equipe que a ajudou a reencontrar seu animal de estimação."Atenção agora será redobrada", afirma aliviada.

Legenda: Com a perna traseira fraturada, agora o animal recebe cuidados após procedimento cirúgico Foto: Divulgação